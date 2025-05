Beechcraft King Air 360C fortalece serviços de ambulância aérea na Grécia

A Textron Aviation anunciou hoje a entrega em uma aeronave Beechcraft King Air 360C para reforçar as capacidades de ambulância aérea da Grécia. O novo King Air 360C se juntará aos dois turboélices Beechcraft King Air 350C já em atividade e será operado a partir da base aérea de Elefsis na Grécia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250504139591/pt/

Beechcraft King Air 360C Photo by J. Alan Paul Photography

O Beechcraft King Air 360C é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT).

"O King Air 360C vai reforçar significativamente a capacidade da Grécia de oferecer atendimento médico emergencial, garantindo que os pacientes recebam transporte aéreo imediato e confiável de áreas remotas para centros urbanos na Grécia e na Europa", disse Bob Gibbs, vice-presidente de vendas para missões especiais. "A aeronave conta com equipamentos médicos de ponta e está pronta para atuar em locais diversos e remotos".

A conversão da aeronave para uso como ambulância aérea foi realizada pela Fargo Jet Center em seu centro de modificação de aeronaves para missões especiais localizado no Aeroporto Internacional Hector, em Fargo, Dakota do Norte.

"Na Fargo Jet Center, temos orgulho de entregar aeronaves prontas para missões, adaptadas às necessidades específicas de cada operador", disse Darren Hall, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Fargo Jet Center. "Neste King Air 360C, nossa equipe trabalhou em colaboração com o cliente e com a Spectrum Aeromed para integrar sistemas médicos avançados e desenvolver um interior personalizado que favorece o atendimento ao paciente e a eficiência da equipe. Esta aeronave representa o mais alto padrão de confiança e inovação no transporte médico aéreo".

Possibilidades infinitas para missões especiais

Quando governos, forças armadas e empresas buscam soluções aéreas para missões críticas, eles recorremàTextron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem o alto desempenho e as características de voo ideais para enfrentar os desafios específicos de operações em missões especiais. Com qualidade incomparável, versatilidade e baixo custo operacional, os produtos da Textron Aviation são ideais para ambulância aérea, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), transporte utilitário, pesquisa aérea, inspeção de voo, treinamento e muitas outras operações especiais.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Durante mais de 95 anos, a Textron Aviation capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho a missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para mais informações, acesse www.txtav.com | specialmissions.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Para mais informação, acesse www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250504139591/pt/

Contato com a mídia:

Doug Scott

+1.316.347.0116

dscott2@txtav.com

txtav.com