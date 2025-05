Pistache segue em alta em 2025 e inspira lançamento de licor

O empresário Leonardo Ventura, nome com ampla bagagem no segmento de gastronomia e entretenimento em Florianópolis (SC), ao lado dos sócios Arthur Saito e Elimar Oliveira, vem despertando a curiosidade do público e movimentando o mercado de bebidas com o lançamento de uma nova opção para brindar nos mais diferentes momentos: o Gelatto, um licor de creme de pistache. Inspirado nos gelatos italianos, o licor de textura cremosa e sabor marcante já conquistou paladares e números expressivos de vendas em menos de um mês.

O pistache, um tipo de noz que vem da Pistacia Vera, uma planta originária do Oriente Médio, mais especificamente de áreas montanhosas de países como Síria, Turquia, Irã e Afeganistão, conquistou primeiro o paladar dos italianos e recentemente tornou-se popular no Brasil. De acordo com a pesquisa Taste Charts 2025, o pistache está no auge da sua popularidade no mundo.

Conforme Leonardo Ventura, a escolha pelo pistache tem a ver com o gosto pessoal, no entanto a alta demanda pelo produto acabou influenciando na decisão de produzir uma bebida que agradasse a todos os gostos.

“O mercado de licores vem crescendo muito no Brasil, e aliado à nossa experiência de consumo e ativação de marcas, acreditamos que com o desenvolvimento de um bom produto haveria condições de explorar bem este momento. Foram muitos meses de estudo, experimentos, testes, busca pelos melhores ingredientes, fornecedores e formulações, até encontrar aquilo que faria sentido para nós. Eu sou um apaixonado por sorvetes em geral e como o próprio nome procura remeter, Gelatto é literalmente a busca por um gelato italiano de pistache em forma de licor”, explica Leonardo.

Êxito nas vendas

O produto está disponível para venda no e-commerce Espaço Prime desde 27 de fevereiro, no qual, de forma orgânica, surpreendeu com a venda de quase 500 garrafas em menos de 30 dias. Para outros estados fora de Santa Catarina a compra também já é possível através de plataformas como Amazon e Mercado Livre.

De acordo com o empresário, a estratégia inicial era manter a venda online de forma discreta, sem grandes ações de marketing. No entanto, a receptividade do público superou as expectativas e já deu uma prova do potencial de sucesso do produto. A estimativa do crescimento das vendas em um ano é de aproximadamente 300% em comparação ao período de lançamento.

"A aceitação e recepção ao licor estão surpreendentes. Recebemos todos os dias pedidos de pessoas de diversas regiões do Brasil e isso nos deixa muito felizes. Mas, é claro, aumenta a nossa responsabilidade para seguir trabalhando duro, e entregar o melhor", declarou Leonardo, que apostou em ingredientes de alta qualidade para garantir um resultado premium.

O sucesso inicial impulsionou a expansão da distribuição do Gelatto. Leonardo Ventura fechou parcerias com três das principais distribuidoras de bebidas do Sul do Brasil, garantindo a presença do produto em diversos pontos de venda em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A meta é alcançar São Paulo em breve e, até julho, estar presente em todos os estados das regiões Sul e Sudeste.

"Hoje nós estamos fechados com três das principais distribuidoras de bebidas do Sul do Brasil. Trabalhamos com um modelo de parceria em que a venda direta e distribuição ficam com esses parceiros que acreditaram no nosso produto e estão conosco levando aos ‘quatro cantos’. Em breve devemos chegar a São Paulo, e daí por diante atender outras regiões no presencial. Mas hoje, pelo digital, já vendemos para o país inteiro”, complementa o catarinense.

Sobre a bebida

Com um sabor que une o doce a um toque salgado e amendoado, com uma nuance floral e frutada, uma textura delicada e aveludada que remete aos melhores gelatos italianos e matérias-primas criteriosamente selecionadas, o Gelatto - Licor de Creme de Pistache é uma aposta no cenário de bebidas do Brasil.

“Trabalhamos com pistaches 100% selecionados e provenientes dos melhores produtores do mundo. Nosso processo produtivo segue o mesmo das principais bebidas disponíveis e consagradas no mercado. Antes mesmo de pensar no que eu gostaria de servir aos amigos, eu pensei em que tipo e qualidade de bebida eu vou pôr à minha mesa e da minha família. Por isso, buscamos como referência os melhores gelatos de pistache que já provei no mundo”, completa Leonardo.

Segundo ele, a bebida, refinada e equilibrada, "é ideal para todos os momentos", desde o brinde em família ou com amigos, entre outras celebrações no dia a dia. Também pode ser consumida como aperitivo antes do almoço ou até mesmo como sobremesa.

“Nosso cliente é aquele que quer algo único, fino, bem elaborado e que não abre mão de uma bebida de alta qualidade. É um público ativo, celebrador, e que busca transformar momentos em memórias. Por questões de logística, em um primeiro momento nosso foco está direcionado para a região sul e sudeste do país. Mas é nosso desejo ver o produto fazendo parte de momentos da vida dos brasileiros, de Norte a Sul”, conclui Leonardo Ventura.

Website: https://www.instagram.com/gellatolicor