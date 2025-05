Procura por remoção de tatuagens cresce no Brasil

A popularização das tatuagens no Brasil é um reflexo de uma tendência global. Segundo uma pesquisa do instituto alemão Dalia, cerca de 37% da população brasileira possui ao menos uma tatuagem, ocupando o 9° lugar no ranking de países que mais possuem pessoas com tatuagens. No entanto, o crescimento do mercado de tatuagens também impulsiona a demanda pela remoção. De acordo com um estudo da PrePly, mais de 275 mil brasileiros buscaram informações sobre a retirada de tatuagens apenas no primeiro semestre do ano passado, tornando o Brasil o segundo país com maior interesse nesse tipo de procedimento, atrás apenas dos Estados Unidos.

Esse procedimento já ganhou a atenção de muitas celebridades como Virginia Fonseca, Angelina Jolie, Megan Fox e Anitta que estão entre as que optaram pela remoção de tatuagens. A busca por esse tipo de tratamento reflete uma tendência que vai além das celebridades e alcança o público em geral.

Como funciona a remoção de tatuagem a laser?

Entre os diferentes métodos para remoção de tatuagens, o Laser Nd:YAG Q-Switched como o Syrius Yag, é uma opção segura e não invasiva. Esse tipo de laser emite pulsos de alta energia que são absorvidos pelos pigmentos da tinta na pele, fragmentando-os em partículas menores. O organismo, por meio do sistema linfático, elimina gradualmente essas partículas ao longo das sessões. Um profissional especializado pode avaliar o número de sessões necessárias com base nas características da tatuagem.

O Laser Nd:YAG Q-Switched é particularmente eficaz para remover pigmentos escuros, como preto e azul, mas também pode ser ajustado para atingir outras cores, dependendo do comprimento de onda e da configuração. Outra vantagem é que o laser atua de forma seletiva na tinta, preservando ao máximo a integridade da pele ao redor.

O que influencia o sucesso do procedimento?



"A remoção de tatuagens é um processo que exige paciência e acompanhamento profissional", explica Fabiele Chieregato, especialista em Estética e Cosmética, Mestre em Engenharia Biomédica e Analista de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da IBRAMED. "Diversos fatores impactam os resultados, como a cor da tinta, tons escuros são removidos com mais facilidade do que os claros, a profundidade da tatuagem e o tempo de cicatrização entre as sessões. Além disso, seguir corretamente os cuidados pós-procedimento."

Além de contar com tecnologias cada vez mais precisas, o sucesso da remoção de tatuagens também depende da capacitação do profissional e da escolha criteriosa do protocolo. "Um bom resultado não é apenas sobre apagar a tinta, mas preservar a pele e respeitar o tempo de resposta do organismo", reforça Fabiele. Para isso, conhecimento em fototermólise seletiva, tipos de pigmento, fototipos de pele e manejo do equipamento são fundamentais.

Os equipamentos modernos ainda oferecem recursos que facilitam o ajuste personalizado dos parâmetros de acordo com cada caso, o que representa um avanço importante em comparação aos métodos mais antigos e agressivos.

Precisão e performance: o que os novos lasers trazem para o mercado

A remoção de tatuagens tem uma longa trajetória na história da medicina e da estética. Técnicas rudimentares, como abrasão com substâncias químicas, eram utilizadas há séculos, mas foi com o avanço da tecnologia laser, especialmente após os primeiros relatos de remoção com Nd:YAG Q-Switched feitos por Goldman e colaboradores na década de 1960, que o procedimento começou a ganhar segurança e eficácia. A grande virada aconteceu nos anos 1980, quando Anderson e Parrish publicaram a teoria da fototermólise seletiva, que passou a orientar o desenvolvimento de lasers mais específicos para os pigmentos da pele, minimizando danos aos tecidos adjacentes.

Com a evolução tecnológica, novos equipamentos foram desenvolvidos para otimizar a remoção de tatuagens. Entre as opções na área, equipamentos como o Syrius Yag surge como uma alternativa ao incorporar tecnologias que permitem ajustes, possibilitando tratamentos personalizados.

“Foram anos de pesquisa até chegarmos a um equipamento que unisse performance clínica e versatilidade. O Syrius Yag conta com quatro ponteiras que oferecem diferentes comprimentos de onda, o que facilita a atuação sobre diversos pigmentos, profundidades e indicações estéticas.” Afirma Fabiele Chieregato.

Fabiele também destaca que a padronização da distância entre o feixe de laser e a pele contribui para manter a uniformidade do disparo durante o procedimento "Os spots foram projetados para que o profissional mantenha uma distância segura e constante, o que aumenta a eficiência do disparo e a segurança do paciente. Essa precisão é essencial tanto para resultados mais uniformes quanto para a preservação da integridade da pele." Além disso, ela ressalta a importância de utilizar equipamentos que possuam registro na ANVISA, garantindo conformidade com os padrões de segurança e qualidade exigidos para uso médico no Brasil. Para mais detalhes sobre o uso desse tipo de tecnologia, basta acessar o guia completo sobre a remoção de tatuagens com Laser Nd:YAG Q-Switched.

Website: https://ibramed.com.br/