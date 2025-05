Gestão Inteligente ganha força com uso de ERP

A transformação digital está remodelando a forma como as empresas conduzem seus processos e tomam decisões. Nesse novo cenário, o uso de sistemas de gestão e sistemas integrados ganha protagonismo por oferecer mais eficiência, agilidade e uma visão 360º do negócio. É o que aponta o artigo “Sistemas ERP: Aliados na Análise de Negócios e Tomada de Decisões”, publicado pela Revista Tópicos. De acordo com a publicação, os sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) automatizam processos como controle de estoque, gestão financeira e recursos humanos, fornecendo análise de dados em tempo real para embasar decisões mais estratégicas.

De acordo com o Índice de Transformação Digital Brasil 2024, desenvolvido pela PwC Brasil em parceria com a Fundação Dom Cabral, as empresas brasileiras avançaram em maturidade digital, mas ainda enfrentam desafios estruturais e culturais que comprometem o impacto pleno das estratégias digitais. O relatório aponta que, embora o índice médio de maturidade tenha subido de 3,3 para 3,7 em uma escala de 1 a 6, grande parte das organizações ainda precisa aprimorar sua governança e alinhar suas estratégias à realidade do mercado.

Para Flávio Luiz, CEO da Upper, consultoria Gold Partner da SAP há 18 anos, investir em um sistema de gestão robusto é essencial para quem busca competitividade e crescimento da maturidade digital. “A adoção de um ERP moderno como o SAP Business One é um divisor de águas para empresas que desejam crescer de forma estruturada e inteligente. O sistema permite simplificar processos, integrar áreas e tomar decisões mais rápidas, baseadas em dados reais. Isso muda completamente a forma de gerir um negócio e garante mais competitividade em qualquer setor”, afirma. Segundo ele, investir em gestão inteligente deixou de ser tendência: hoje, é questão de sobrevivência no mercado.

Além da automação de processos, que por si só pode elevar a produtividade de 0,8% a 1,4% ao ano, de acordo com a McKinsey, a análise de dados em tempo real se tornou uma aliada indispensável dos gestores. Ferramentas de Business Intelligence (BI) permitem acesso a informações estratégicas com rapidez, facilitando decisões mais assertivas.

Apesar dos ganhos evidentes, a adoção da gestão inteligente ainda enfrenta desafios. Segundo Flávio Luiz, um dos principais obstáculos está na resistência à mudança e na falta de maturidade digital. A boa notícia é que, segundo a McKinsey, empresas que superam esses obstáculos registram aumento de até 20% na eficiência operacional.

“Em meio a esse contexto, a gestão inteligente se consolida como o novo padrão para empresas que desejam liderar em seus segmentos e transformar a forma como operam”, conclui o CEO da Upper.

Website: https://www.uppertools.com.br/