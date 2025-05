EXPOMAFE impulsiona o crescimento da indústria de R$ 270 bi

Na próxima semana, de 6 a 10 de maio, a EXPOMAFE 2025 — Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial —, projeta reunir mais de 65 mil visitantes, para conhecer as novidades da indústria que movimentou no país R$ 271 bilhões em 2024. Reunindo a inovação nacional e de países como Suíça, Alemanha, Espanha, Índia e América Latina no São Paulo Expo, a feira aposta em experiências imersivas, tecnologia 4.0 e robótica para impulsionar a inovação e a produtividade no setor de máquinas e equipamentos.

Para 2025, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) projeta um crescimento de 3,7% na indústria de máquinas e equipamentos devido a investimentos em diversos segmentos e à adoção de tecnologias avançadas que aumentam a competitividade das empresas brasileiras no mercado global.?

"A EXPOMAFE é mais do que uma feira — é uma vitrine da força, da inovação e da competitividade da indústria nacional. O setor de máquinas e equipamentos tem papel fundamental na retomada do crescimento econômico, e eventos como este reforçam a confiança do mercado na capacidade produtiva e tecnológica do Brasil", afirma José Velloso, Presidente Executivo da ABIMAQ, entidade realizadora da feira em parceria com a Informa Markets.

Com mais de 1.100 marcas expositoras confirmadas e uma área de exposição que ultrapassa 80 mil m², a EXPOMAFE 2025 registra um avanço de 25% em número de expositores e 22% na área ocupada e reúne líderes, profissionais, técnicos e estudantes em cinco dias intensos de negócios e aprendizado.

A programação inclui palestras com especialistas e uma série de experiências imersivas, como o Demonstrador da Indústria 4.0, iniciativa que mostra na prática como tecnologias como inteligência artificial (IA), manutenção preditiva e robótica colaborativa já estão moldando a nova geração da manufatura.

"Nos últimos oito anos, o setor de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial passou por uma transformação significativa, impulsionada por tendências como Inteligência Artificial e manutenção preditiva, que otimizam processos e reduzem custos operacionais. A automação baseada em dados possibilita sistemas adaptativos que ajustam parâmetros em tempo real, enquanto a robótica avançada e os cobots aumentam a produtividade e segurança. A EXPOMAFE reúne as principais tendências e inovações do setor no Brasil, conectando um público qualificado e preparado para networking e negócios", afirma Maria Cristina Moreira, presidente da Câmara Setorial de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura (CSMF) da ABIMAQ, realizadora do evento.



Serviço: EXPOMAFE 2025



Datas: 6 a 10 de maio de 2025



Horário: terça a sexta-feira: 10h às 19h | sábado: 09h às 17h



Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, KM 1,5

Website: https://www.expomafe.com.br/pt/home.html