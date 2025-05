Outono pede cuidados redobrados com a saúde ocular

Com a chegada do outono, as condições ambientais mudam significativamente, afetando a saúde ocular da população. A exposição contínua aos raios ultravioleta (UV) durante esta estação pode aumentar o risco de doenças oculares, como catarata e ceratite actínica.

A utilização de óculos com lentes de qualidade é essencial para proteger os olhos contra os efeitos nocivos da radiação UV. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo (USP) analisou 12 modelos de óculos de sol e revelou que apenas um atendia aos limites de segurança para exposição à radiação ultravioleta estabelecidos por organizações internacionais. Isso evidencia a importância de escolher produtos que garantam proteção eficaz.



Além das lentes, a atuação de profissionais nas óticas é fundamental. O especialista óptico, por exemplo, tem um papel importante na confecção e ajuste de óculos, garantindo que as lentes sejam colocadas corretamente nas armações e que respondam às necessidades visuais dos clientes. O corte e o alinhamento das lentes são essenciais para o funcionamento do produto final.

“Para garantir a saúde ocular durante o outono, os oftalmologistas indicam escolher óculos que bloqueiam de 99% a 100% dos raios UV, independentemente da cor das lentes, optar por lentes de cores cinza, verde ou marrom, que filtram de 75% a 90% da luz visível, sem distorcer imagens ou alterar cores e adquirir óculos em estabelecimentos confiáveis, que ofereçam garantia de qualidade e profissionais capacitados para orientar na escolha adequada. Para uma ótica ter credibilidade é importante ter profissionais com conhecimento técnico, atualizados e experientes. Eu, como técnica há mais de 21 anos, não abro mão de cursos para aprender sobre novas lentes e suas aplicações. Só assim é possível realizar um trabalho sério e passar segurança aos clientes”, explica Priscila Muller, técnica óptica a mais de 20 anos e proprietária da Vivace Ótica em Americana, São Paulo.

Já o Dr. Carlos Alberto Sacramento, oftalmologista da Clínica Oftalmológica em Sumaré–SP, alerta para a importância de cuidados com a saúde ocular durante o outono, pois o poder de lubrificação dos olhos pode diminuir: “Use colírios lubrificantes ou soro fisiológico para manter os olhos hidratados, não hesite em usar óculos escuros em ambientes com muita claridade e procure um oftalmologista se sentir algum incômodo, como vermelhidão, visão borrada, lacrimejamento, coceira”, afirma o especialista.

"A proteção dos olhos é uma medida preventiva essencial para manter a saúde ocular em qualquer estação do ano. Investir em óculos de qualidade e contar com a orientação de profissionais experientes são passos fundamentais para assegurar uma visão saudável e prevenir doenças relacionadas à exposição solar", completa Priscila Muller.

Esses dados ressaltam a importância de iniciativas de empresas que aliam conhecimento técnico, inovação e cuidados com a preparação e escolha de armações e lentes, para garantir a saúde ocular da população.

