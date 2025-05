Pequenos negócios podem adotar energia solar por assinatura

A instalação de sistemas próprios de energia solar ainda é um desafio financeiro para boa parte dos pequenos negócios no Brasil. De acordo com estimativas de mercado, o custo médio de um sistema fotovoltaico pode ultrapassar R$ 20 mil (para um estabelecimento que gasta, por referência, R$ 1.000 por mês com a conta de luz), valor muitas vezes inviável para empresas que enfrentam margens apertadas ou não dispõem de espaço físico adequado para instalar os sistemas. Para esse perfil de consumidor, o modelo de energia solar por assinatura tem se expandido como alternativa. Nessa modalidade, o usuário passa a utilizar créditos gerados remotamente por fazendas solares, sem a necessidade de investimento, obras ou manutenção no local.

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indicam que a conta de luz consome 10% do faturamento dos pequenos negócios e 28% vêm da necessidade de investimento inicial como principal barreira. Paralelamente, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), o Brasil já ultrapassou a marca de 24 GW (gigawatts) de geração distribuída, e a projeção é de crescimento acelerado até 2030. A combinação de crise energética, aumento das tarifas e maior consciência ambiental tem pressionado o mercado por soluções mais acessíveis.

Nesse cenário, surgem soluções voltadas à simplificação do acesso à energia limpa por pequenos empreendedores. Fundada em Minas Gerais, a Performa Energy conecta empresas a fazendas solares parceiras, que injetam energia na rede da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Os créditos gerados são automaticamente compensados na conta de luz do cliente. O modelo é regulamentado no Brasil pela geração distribuída e, segundo a empresa, permite uma economia média de 15% a 20% no valor mensal da fatura, sem necessidade de obras, instalações ou alterações na estrutura do imóvel.

Presente em mais de 170 cidades, a Performa Energy atende desde pequenos comércios até prestadores de serviços. O objetivo da empresa é facilitar a transição energética para negócios que buscam alternativas viáveis de redução de custos operacionais, dentro de um contexto de maior exigência por sustentabilidade no consumo.

“Queremos que o pequeno empreendedor, que movimenta a economia do país, tenha acesso às mesmas oportunidades de inovação e sustentabilidade que antes estavam restritas aos grandes players. Com o modelo por assinatura, mostramos que é possível reduzir custos, contribuir para o meio ambiente e crescer”, afirma Pedro Melo, CEO da Performa Energy.

Website: http://www.performaenergy.com.br