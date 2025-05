Franquias de food service registram crescimento de 16%

Em 2024, as franquias de food service obtiveram um crescimento de 16,1% no faturamento no Brasil, alcançando mais de R$ 46 bilhões, revela uma pesquisa elaborada e divulgada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). O segmento de food service abrange os estabelecimentos que vendem alimentos para consumo fora de casa, como restaurantes, lanchonetes, delivery, pizzarias, entre outros.

Segundo a ABF, alguns fatores ajudam a explicar o crescimento registrado em 2024. Entre eles, o movimento contínuo de retorno ao trabalho presencial (que estimula a alimentação fora de casa), aumento da massa salarial e do consumo de produtos de maior valor agregado.

“Esse crescimento reflete um movimento natural de retomada e adaptação do setor. No nosso caso, percebemos que os consumidores estão mais conscientes em relação à alimentação e, ao mesmo tempo, buscam praticidade no dia a dia. Franquias que oferecem produtos saudáveis, com processos bem definidos e operação enxuta, conseguiram crescer com consistência”, afirma Filipe Falcão, sócio-diretor da Sucão, franquia de alimentação saudável.

Além disso, de acordo com o empresário, há o movimento de profissionalização dos franqueadores, com suporte mais estruturado, uso de dados na tomada de decisão e um olhar estratégico para canais como delivery e aplicativos próprios, o que contribui para o bom desempenho.

“Automação e inteligência artificial (IA) deixaram de ser tendência e se tornaram ferramentas essenciais na operação. Hoje conseguimos prever demanda, ajustar estoques em tempo real e criar campanhas de marketing personalizadas com base no comportamento do cliente. Isso gera eficiência, reduz desperdício e melhora a experiência do consumidor, que percebe uma entrega mais ágil e precisa”, detalha Falcão.

Expectativas

Para 2025, a ABF mantém uma expectativa de crescimento para as franquias em geral, embora mais conservadora em decorrência de fatores como incertezas no campo internacional e pressão inflacionária sobre o poder de compra da população. O crescimento estimado do faturamento é de 8% a 10%, sinaliza a entidade.

Diante desse cenário, Falcão destaca a importância de ter atenção ao que os consumidores esperam em termos de conveniência, qualidade e atendimento.

“O cliente de 2025 quer agilidade, mas sem abrir mão da qualidade e da personalização. Ele espera ser bem atendido tanto na loja física quanto no delivery. Por isso, é necessário investir muito em treinamento, padronização dos processos e tecnologia para que cada ponto de contato com a marca seja consistente. A conveniência também passa por cardápios mais claros, combos inteligentes e até embalagens que facilitam o consumo no dia a dia corrido”, exemplifica.

Falcão aponta ainda a digitalização e o marketing de influenciadores como elementos que ajudam as franquias de food service a expandir negócios. “É possível testar um novo produto em diferentes mercados, entender a aceitação, ajustar o portfólio e atrair investidores interessados em novas regiões”, afirma.

O marketing de influenciadores, por outro lado, ajuda a gerar autoridade e desejo pela marca. “Quando bem feito, com criadores alinhados aos valores da franquia, ele aproxima a marca do público de forma autêntica”, diz Falcão.

“Acredito que o maior desafio — e também a maior oportunidade — das franquias hoje é crescer sem perder a essência. Escalar mantendo o sabor e os valores. O consumidor está cada vez mais exigente, e isso é ótimo, porque nos obriga a evoluir”, reflete.

