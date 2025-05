SPAR Brasil conquista prêmio internacional no SHOP! Global Awards 2025

A SPAR Brasil, empresa especializada em soluções de merchandising para o varejo, foi uma das vencedoras da edição 2025 do SHOP! Global Awards, premiação internacional promovida pela SHOP! Association, entidade com sede nos Estados Unidos. A companhia brasileira foi reconhecida na categoria Visual Merchandising & Window Dressing pelo projeto “Casa de Neve: Cuidado Intenso para o Inverno Perfeito”, desenvolvido para a marca de cosméticos NIVEA.

O anúncio ocorreu em 9 de abril, na Carolina do Norte (EUA), durante cerimônia que reuniu cases vencedores de premiações regionais afiliadas, como o Prêmio POPAI Brasil. Os projetos selecionados concorreram em categorias internacionais, avaliados por um painel de jurados de diversos países, com critérios que consideraram inovação, impacto no ponto de venda, estratégia de ativação e execução criativa.

A instalação premiada, montada na loja Ikesaki, em Santo André (SP), destacou-se pela ambientação temática de inverno, com um chalé de caixas de papelão e elementos decorativos produzidos com materiais recicláveis e biodegradáveis. A ação buscou aliar impacto visual e responsabilidade ambiental, reforçando a identidade da marca NIVEA e criando um ponto de interação sensorial para os consumidores.

Esta é a segunda premiação consecutiva da SPAR Brasil em edições internacionais do SHOP! Global Awards com projetos da NIVEA. Em 2024, a companhia foi reconhecida na categoria Field & In-Store Promotion pela mesma premiação.

O desempenho da empresa busca acompanhar o avanço das ativações físicas no varejo, que seguem relevantes mesmo com o crescimento das vendas digitais.

