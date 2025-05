Expomafe foca em IoT e inovação para diretor da Metal Work

A diretoria da Metal Work, fabricante de equipamentos pneumáticos para automação industrial, considera que nesta edição de 2025 da Expomafe o setor de máquinas e equipamentos continuará focado na sua contribuição para o fortalecimento da economia brasileira, na sua produtividade e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), além de aplicações em mercados específicos e principalmente no avanço da tecnologia.



Segundo o diretor da Metal Work Pneumática do Brasil, Hernane Cauduro, sua empresa é especializada em automação industrial e robótica, e uma das suas contribuições para o setor tem sido o desenvolvimento de produtos e sistemas com automatização para melhorar a eficiência e reduzir falhas na produção.



"Ao nosso ver, os produtos expostos na Expomafe deste ano devem se direcionar para a inovação e tecnologias mais eficientes, que melhorem a produtividade com automação daquelas tarefas mais complexas, e que precisam ser feitas com precisão e flexibilidade", analisa o executivo.



Na opinião de Cauduro, a Internet das Coisas (IoT) vai ser um dos aspectos de maior interesse nessa edição porque facilita a conectividade das máquinas. E ela, ao facilitar os links com a internet, tem vantagens como a coleta de dados e monitoramento da operação em tempo real. "Uma grande contribuição dessa tecnologia para a indústria 4.0 está na manutenção preditiva, porque pode gerar diagnósticos e antecipar possíveis falhas. O monitoramento de consumo de energia por meio desse recurso ajudará também a encontrar possíveis perdas e assim vai aprimorar bastante a eficiência energética", observou.



Neste momento, a IoT, no entender do diretor da Metal Work, é essencial para produzir produtos e sistemas cada vez mais miniaturizados, com mais funcionalidades de conectividade e velocidade. Além disso, para ele, a tecnologia vai contribuir na otimização dos investimentos em instalação e manutenção, proporcionando menos despesas com energia, além de gerar mais segurança no processo.



Ainda que haja preocupação com a economia internacional em razão das medidas tomadas na taxação de produtos no comércio exterior, Hernane Cauduro está confiante que a produtividade cada vez maior da indústria de máquinas e equipamentos, as aplicações em ampliação em mercados específicos e os números sucessivos de crescimento do PIB serão um contraponto ao cenário mundial.



Sobre o Grupo Metal Work



O Grupo Metal Work foi fundado em 1967, na cidade de Brescia, na Itália, com o propósito de produzir conexões para ar comprimido. Hoje, produz e comercializa equipamentos pneumáticos para automação industrial, e fabrica e desenvolve produtos customizados para a indústria brasileira e toda a América Latina. O grupo também tem atuado em mais de 70 países.



Seu portfólio de produtos conta com mais de 15 mil itens. Entre as principais famílias de produtos estão: cilindros pneumáticos, cilindros elétricos, lineares e rotativos; válvulas pneumáticas e eletroválvulas direcionais, de processo e áreas classificadas; válvulas para segurança em máquinas; elementos para manipulação, pinças, guias lineares; conexões de engate rápido; linha de filtros reguladores para tratamento do ar comprimido; sistemas montados em painéis e estruturas de máquinas em alumínio.



A Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial (Expomafe) acontece de 06 a 10 de maio e apresenta diversas experiências e inovações para o setor. Mais de 1.100 marcas nacionais e internacionais vão mostrar lançamentos, tendências e soluções. Os visitantes e expositores têm oportunidade de fechar negócios e de realizar networking com mais de 65 mil profissionais esperados nesta edição.