Fábrica de Bolo Vó Alzira investe no uso de IA para crescer

A Fábrica de Bolo Vó Alzira, criada em 2007, pela carioca Alzira Ramos, viu seu faturamento crescer de forma exponencial após implementar programas de inteligência artificial em diversos processos internos, em especial na área de vendas. Atualmente com mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil, a marca apostou na no uso da ferramenta para ampliar as vendas e evitar o desperdício de insumos nas lojas da rede.

A tecnologia criada por Bruno Salles, responsável pelas tecnologias de vendas no Grupo Z+, para solucionar um problema interno com a ajuda de Machine Learning e IA generativa, rendeu programas capazes de prever a quantidade de compras para cada uma das lojas com base em tempo, temperatura, além de ajudar na questão de desperdício e exposição de produtos. A utilização dessa ferramenta fez com que a empresa elevasse o faturamento em cerca de 200% nos últimos cinco anos, segundo dados da marca.

“Essa tecnologia nos permite analisar um grande volume de dados em tempo real, e identificar padrões e tendências que atende às principais demandas do mercado”, afirma a CEO da empresa, Tatiana Lanna.

Até o final deste ano serão abertas 80 novas lojas, sendo 75% previstas para serem abertas no estado de São Paulo.

Com mais de dez anos de história e em plena expansão, a Fábrica de Bolo Vó Alzira conta atualmente com 80 bolos em seu portfólio, divididos em três categorias: tradicional com ou sem calda, recheados e linha festa. Além de bolos de pote, mini cakes e salgadinhos para compor kit festa.

Mais informações sobre produtos, franquias e história da marca, podem ser acessadas no https://www.instagram.com/fabricadebolovoalziraoficial

