Eletrocar Show 2025 chega como nova feira de eletromobilidade no Brasil

A eletromobilidade ganha um novo palco de negócios no Brasil com a primeira edição da Eletrocar Show 2025, que acontecerá de 23 a 26 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento será uma feira com foco no segmento de veículos elétricos, reunindo fabricantes, distribuidores, prestadores de serviço, investidores e tomadores de decisão do ecossistema de mobilidade eletrificada.

“Ao contrário de eventos voltados ao consumidor final, festivais e encontros, a Eletrocar Show 2025 foi concebida para fomentar relações comerciais e criar um ambiente propício à geração de negócios. Com a presença dos principais players do setor, os participantes poderão conhecer inovações e explorar novas oportunidades em um mercado com alto potencial de crescimento nos próximos anos”, afirma Daniel Zanetti, diretor-executivo da Eletrocar Show 2025.

Organizado pelo Grupo Eletrolar, o evento se beneficia da sinergia com a Eletrolar Show, que será realizada simultaneamente no mesmo local. Com essas características, o objetivo é atrair um público qualificado de compradores e decisores, ampliando as oportunidades comerciais para expositores e participantes.

A Eletrocar Show 2025 pode ser um One Stop Shop para empresas gestoras de frotas, Facility Managers, incorporadoras, profissionais de ESG e outros agentes interessados na transição para a mobilidade elétrica. “Estamos criando um ambiente propício para o networking e a tomada de decisões estratégicas, conectando empresas e impulsionando um setor que movimentará bilhões em negócios e investimentos”, destaca Zanetti.

Conteúdo e experiências

A feira contará com uma programação diversificada, incluindo exposição de veículos elétricos, Test Drive e Test Ride, além de painéis e palestras com especialistas do setor. Os debates abordarão temas que pretendem abordar possíveis avanços da eletrificação no Brasil, como infraestrutura de carregamento, inovações tecnológicas, tendências de mercado e legislação.

Entre os destaques do evento, está o Fórum Eletrocar, que reunirá especialistas do mercado para compartilhar conhecimento e experiências com o público. O objetivo é desmistificar as tecnologias de eletromobilidade e conscientizar agentes públicos sobre a necessidade de incentivos para a adoção de veículos elétricos.

“Nosso propósito é oferecer todas as ferramentas necessárias para quem deseja fazer a transição para uma frota eletrificada, desde o planejamento até a implementação da infraestrutura adequada. Durante a Eletrocar Show 2025, traremos uma programação estratégica baseada em experiências imersivas, que devem impactar positivamente o mercado”, explica Zanetti.

Tendências e futuro da eletromobilidade

Em 2024, foi registrado um recorde de veículos elétricos em circulação. De acordo com a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), entre janeiro e dezembro foram emplacados 177.358 veículos eletrificados leves, um aumento de 89% em relação aos 93.927 registrados em 2023. Apenas em dezembro do ano passado, as vendas alcançaram 21.634 unidades.

Entre as principais tendências que ganharão força no setor de veículos elétricos, destacam-se a eletrificação de frotas, o desenvolvimento da infraestrutura de carregamento e a evolução da autonomia dos veículos elétricos. O evento também abordará soluções para integração com IoT e Inteligência Artificial, além de novos modelos de pagamento para recarga de baterias, inspirados nas melhores práticas internacionais.

“A Eletrocar Show 2025 pretende impulsionar a transição para uma mobilidade mais sustentável e conectada. Nosso papel é proporcionar o ambiente ideal para que empresas apresentem suas soluções e se conectem com investidores e compradores estratégicos. A mobilidade elétrica não é mais uma aspiração, mas uma realidade em expansão”, conclui Zanetti.

Mais informações sobre a feira: www.eletrocarshow.com.br.

Website: https://eletrocarshow.com/pt/