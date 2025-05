Arquitetura de luxo cresce junto com o mercado imobiliário

Segundo pesquisa da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e a Brain (consultoria imobiliária), o mercado de imóveis de alto padrão mostrou crescimento nos dois últimos anos, especialmente em 2024. A Brain classifica como imóveis de alto padrão em duas categorias: luxo (no valor de R$ 1,5 milhão a R$ 3 milhões) e superluxo (acima de R$ 3 milhões). A CBIC aponta que o Valor Geral de Vendas (VGV) de imóveis novos no geral aumentou 22,6% em 2024, atingindo R$ 229,2 bilhões, com destaque para o crescimento de 10,6% nas vendas dos imóveis de R$ 1,5 milhão ou mais no primeiro semestre de 2024.

Com o crescimento do segmento de imóveis de alto padrão no Brasil, cresce também o interesse por soluções de arquitetura de luxo — não apenas como sinônimo de ostentação, mas de bem-estar, eficiência e estilo de vida. Atento a esse movimento, o empresário brasileiro João Vianna, fundador da Invisto — empresa especializada no desenvolvimento de residências de alto padrão na Flórida, nos Estados Unidos — compartilha cinco dicas para quem deseja transformar uma casa com sofisticação e funcionalidade.

“A verdadeira arquitetura de luxo é aquela que une beleza, conforto, tecnologia e praticidade, criando espaços que fazem sentido no dia a dia das pessoas”, afirma Vianna, cuja empresa já atuou em projetos residenciais em regiões valorizadas como Winter Park, na Flórida. Segundo ele, mais do que elementos estéticos, o luxo está nos detalhes e na experiência de uso dos ambientes.

A seguir, o especialista João Vianna elenca cinco dicas para aplicar os princípios da arquitetura de luxo em qualquer lar.

1. Integração com propósito: ambientes integrados são tendência, mas exigem planejamento técnico. Mais do que remover paredes, é preciso garantir fluidez entre os espaços, sem perder conforto térmico, acústico ou privacidade.

2. Menos é mais — e mais sofisticado: simplicidade bem executada transmite elegância. Linhas retas, materiais nobres e uma paleta de cores coesa criam harmonia. Iluminação bem planejada e marcenaria sob medida elevam o padrão do ambiente.

3. Tecnologia discreta: automação e dispositivos inteligentes devem ser funcionais e invisíveis. Sistemas integrados de iluminação, climatização e segurança trazem praticidade sem comprometer o design.

4. Conexão com o exterior: valorizar luz natural e ventilação cruzada melhora a qualidade de vida e reduz custos. Grandes janelas, portas amplas e integração com áreas externas ampliam a sensação de espaço.

5. Personalização com critério: a casa deve refletir a personalidade dos moradores, mas com equilíbrio. Escolhas que combinam memória afetiva, sofisticação e coerência visual tornam os ambientes únicos e elegantes.



"Diante da valorização do mercado de alto padrão e do crescente interesse por residências que integrem conforto e estilo, a aplicação dos princípios da arquitetura de luxo configura-se como um diferencial na transformação de espaços residenciais em refúgios personalizados", conclui o executivo.

Website: https://www.linkedin.com/company/invisto-us/about/?viewAsMember=true