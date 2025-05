Cashback se consolida como estratégia de economia em compras

Com o avanço do comércio eletrônico, soluções como o cashback se tornaram mais relevantes. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) indicam que o e-commerce brasileiro registrou mais de 395 milhões de pedidos em 2023, movimentando R$ 185,7 bilhões, com um ticket médio de R$ 470 por cliente.

A busca por alternativas para economizar em tempos de inflação crescente tem impulsionado o uso de plataformas de cashback por consumidores de todo o país. A estratégia, que consiste na devolução de uma porcentagem do valor gasto em compras on-line, ganhou força nos últimos dois anos e vem sendo adotada por diferentes perfis de compradores. No Brasil, a Cashbe é uma das plataformas que opera com esse modelo, intermediando o processo entre os usuários e mais de 3.000 lojas parceiras.?

Para utilizar, o consumidor acessa a plataforma ou um de seus aplicativos, escolhe uma loja participante, ativa a oferta de cashback e realiza a compra normalmente. Após a confirmação da transação pela loja, um percentual do valor pago retorna ao comprador. O montante pode variar de acordo com a loja, categoria de produto ou campanha promocional. Segundo a Cashbe, o crédito fica visível na conta do usuário como “pendente” e é liberado após validação, num prazo que pode variar entre 30 e 90 dias.?

“Em um cenário de inflação e consumo mais consciente, ferramentas como o cashback deixam de ser tendência para se tornar parte da rotina de compra dos brasileiros”, afirma Silvia Rehn, Especialista em negócios digitais.

Aplicativos fortalecem o acesso ao benefício

Com a proposta de ampliar a experiência dos usuários e facilitar a adesão ao modelo, a Cashbe lançou recentemente dois aplicativos que centralizam as ofertas e cupons disponíveis. Os apps de cupons e cashback da Cashbe estão disponíveis para os dois principais sistemas operacionais do mercado: Cashbe para iPhone e app da Cashbe para Android.?

Os aplicativos permitem que o consumidor ative cupons de desconto e cashback com poucos toques. O sistema atua com o registro automático da compra e o acompanhamento em tempo real dos valores retornáveis.?

Uso combinado com cupons amplia economia

Além do cashback, a plataforma disponibiliza cupons de desconto aplicáveis em diversas categorias, como moda, eletrônicos, beleza, alimentos e turismo. A combinação entre as duas estratégias permite que o consumidor economize no ato da compra e receba posteriormente uma quantia proporcional ao gasto. Segundo levantamento interno da empresa, usuários ativos da Cashbe relataram economia média de até 12% no valor total de compras realizadas ao longo de um trimestre.?

“A prática, amplamente consolidada nos Estados Unidos e Europa, vem sendo adotada com mais frequência no Brasil, inclusive por bancos digitais e empresas de tecnologia financeira. O diferencial das plataformas específicas, segundo especialistas do setor, está na variedade de lojas parceiras e na autonomia dada ao consumidor para escolher onde e como utilizar o benefício”, afirma Silvia.

Segurança e transparência no processo

“Embora ainda possa existir desconfiança ou dificuldades por parte de alguns consumidores, o cashback é uma prática legítima, baseada em acordos comerciais entre plataformas e lojistas. A plataforma recebe uma comissão pela venda direcionada e repassa parte desse valor ao consumidor, o que torna o modelo sustentável e vantajoso para todos os envolvidos?”, afirma Silvia.

Para aproveitar as vantagens do cashback com segurança, o usuário deve estar atento às condições de cada oferta. Prazo das promoções, categorias específicas e lojas parceitas são alguns dos fatores que podem impactar o recebimento do valor do cashback.

Democratização do acesso ao benefício

Qualquer pessoa que realiza compras on-line pode usar a plataforma. O cadastro é gratuito, não há mensalidades ou taxas adicionais. Para começar, basta acessar o site Cashbe, criar uma conta e seguir o passo a passo para ativar o cashback antes de finalizar as compras. O processo é o mesmo, tanto para usuários ocasionais quanto para consumidores frequentes.?

A popularização do modelo acompanha uma mudança de comportamento dos consumidores, que passam a considerar não apenas o preço, mas o retorno sobre o gasto. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 62% receberam descontos para pagamento de compras à vista no último mês anterior a realização da pesquisa, sendo 11% a média de desconto.

Cashbe LTDA

Endereço: Rua Funchal 411, sala 51 Vila Olimpia - São Paulo, SP (04551-060)

Website: https://cashbe.com.br/