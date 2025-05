Corinthians disputa 28º Campeonato Sul-Americano de Remo

De 1º a 4 de maio de 2025, a cidade de Mercedes, no Uruguai, será o centro das atenções no cenário esportivo sul-americano com a realização do 28º Encontro Sul-Americano de Remo Máster. O evento, que este ano celebra os 100 anos do tradicional Clube Remeros de Mercedes, reunirá mais de 500 atletas do Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile, disputando 237 provas em alto nível técnico e espírito esportivo.

O Sport Club Corinthians Paulista chega como atual campeão sul-americano, título conquistado em 2024 em Concepción, no Chile. “Mais do que buscar títulos, o Corinthians vem ao Sul-Americano para reafirmar o poder transformador do esporte. O remo é uma escola de disciplina, superação e espírito coletivo — e ver nossos atletas, de todas as idades, remando com garra e paixão é a maior conquista que podemos celebrar.”, destaca Dorival Solera Torres, representante do remo na diretoria de esportes aquáticos do Sport Club Corinthians Paulista.

Entre os atletas está Giovanni M. Cardoso, conhecido por sua atuação como cofundador da Mondial Eletrodomésticos e do Grupo que opera a marca AIWA Brasil, e que também faz parte da equipe alvinegra. Para Giovanni, o remo é mais do que um esporte, é uma lição de liderança. “No remo, assim como nos negócios, o sucesso depende da sincronia da equipe, da resiliência diante dos desafios e do propósito. O ritmo precisa ser constante, a direção precisa ser clara. Essa é exatamente a estratégia que aplicamos na Mondial e na AIWA.”

A crescente participação de clubs no evento mostra o quanto o remo máster vem se consolidando como uma modalidade vibrante e inclusiva, que une performance, longevidade e espírito coletivo. Com clubes cada vez mais organizados e a presença de nomes relevantes do cenário corporativo entre os atletas, o campeonato também ganha em visibilidade e valor institucional. A edição de 2025 reúne 54 clubes que competem em busca da vitória.

Argentina: Buenos Aires Rowing Club, Campana Boat Club, Club de Regatas Rosario, Club de Regatas Corrientes, Club de Regatas La Plata, Club Mendoza de Regatas, Club San Fernando, Club Atlético Rosario Central, Club Regatas Concordia, Club Regatas Hispano Argentino, Club Regatas Santa Fe, Náutico Río Paraná Corrientes, Peña Náutica Bajada España, Regatas La Marina, Regatas San Nicolás, Club Canottieri Italiani de Tigre, Teutonia, Tigre Boat Club, Rowing Club Argentino, Club Remeros Escandinavos, Club Náutico Hacoaj, Club Náutico El Timón, Club de Regatas San Nicolás, Club Náutico San Isidro, Rowing Rosario, Asociación Cordobesa de Remo, Club Náutico Zárate e Club de Rowing Rosario.

Brasil: Centro Deportivo Logos, CEPEUSP (Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo), Club Athletico Paulistano, Club Nacional de Regatas, Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre – GPA, Clube de Regatas Piraquê, Clube Náutico Francisco Martineli, Clube Náutico Riachuelo, Grêmio Náutico União, Paraná Rowing Club, Sport Club Corinthians Paulista e Team Beach Sprint.

Chile: Club de Remo Carén e Club de Remo Llacolén.

Paraguay: Club Deportivo de Puerto Sajonia, CNR "El Mbiguá" e Escuela de Remo Paraguayo Alemán.

Uruguay: Carmelo Rowing Club, Club Alemán de Remo de Montevideo, Club de Remeros Mercedes, Club Regatas Uruguay, Club Remeros Fray Bentos, Club Remeros Paysandú, Pescadores Paysandú, Montevideo Rowing Club e Club Regatas Uruguay.

