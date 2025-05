O crescimento acelerado das ameaças cibernéticas tem impulsionado uma nova geração de soluções em segurança digital, baseada na combinação de biometria, cloud computing e inteligência artificial. Segundo relatório da Cybersecurity Ventures, o cibercrime deverá gerar prejuízos de mais de US$ 10 trilhões anuais até 2025, pressionando empresas a buscar abordagens mais robustas.

Entre as tecnologias mais promissoras, destacam-se as soluções de segurança em camadas, com forte integração de infraestruturas PKI (Public Key Infrastructure), SSL/TLS, autenticação biométrica e cloud nativa. Essa abordagem foi defendida em obras recentes como "Segurança Digital em Camadas: A Profundidade da PKI e SSL na Era da Biometria" (2019) e "Biometria e Identidade Digital em Ambientes Mobile e Web" (2019), publicadas sob a chancela da ABIAA.

"O futuro da segurança digital está na combinação de tecnologias que tragam segurança robusta com experiência do usuário fluida", aponta Daniel Rodrigues da Fonseca, especialista em cloud computing e biometria.

O conceito de FricTech ("tecnologia sem fricção"), cunhado por André Barreto juntamente com criação tecnológica de Daniel Fonseca, vem ganhando espaço em e tem sido estudado por universidades e empresas do setor, além de uma das organizações mais importante pelo setor de automação que é a GS1. A ideia propõe que a autenticação de identidades seja invisível e segura, reduzindo a barreira de acesso à tecnologia. A GS1 Argentina mostra a história de inovação da criação desse conceito.

Fonseca é autor de sete livros técnicos, incluindo "DevOps e a Era da Automação: Containers e AWS em Alta Performance" (2021) e "Integração de Sistemas Corporativos: Oracle, SAP e Cloud" (2020), sempre enfatizando a eficiência e a segurança em sistemas distribuídos.

De acordo com relatório da Grand View Research, o mercado global de tecnologia biométrica foi avaliado em US$ 34,27 bilhões em 2022 e projeta-se que alcance US$ 83 bilhões até 2027, impulsionado pela crescente demanda por soluções seguras de autenticação em pagamentos, serviços financeiros e sistemas de saúde.

Para aplicações em e-commerce, bancos e sistemas de saúde, o uso de biometria combinado a SSL/TLS e APIs cloud tem sido crucial para garantir não apenas segurança, mas também conformidade com legislações como a LGPD no Brasil e o GDPR na União Europeia.

O especialista Daniel Fonseca também foi reconhecido com o Prêmio Nacional de Inovação do FIA Award (2020) e em 1º Lugar no Prêmio Nacional Negócios em Expansão da Exame (2022) como CTO da Unike, consolidando sua trajetória entre as lideranças do Brasil e América Latina no setor.

Segundo Fonseca, "a integração inteligente entre biometria, IA e cloud é hoje o caminho mais eficiente para criar experiências digitais seguras, ágeis e sem fricção, impulsionando a transformação digital de forma ética e escalável".

O tema deve ganhar ainda mais relevância com o avanço de aplicações de identidade digital descentralizada (DID) e a disseminação de autenticação biométrica em dispositivos IoT. Estudo da Grand View Research projeta que o mercado global de soluções de identidade digital deve crescer de US$ 39,07 bilhões em 2024 para US$ 70,7 bilhões até 2027.

Segundo Fonseca, "para as organizações que desejam se preparar para o futuro, é fundamental investir em arquitetura de segurança baseada em múltiplas camadas, utilizando biometria, criptografia avançada e integrações nativas em cloud".