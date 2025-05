Brasil atrai estrangeiros para tratamentos odontológicos

O Brasil tem se consolidado como um dos principais destinos para estrangeiros em busca de tratamentos odontológicos, impulsionado por fatores como a excelência dos profissionais, o uso de tecnologias avançadas e os custos mais acessíveis em comparação a países da Europa e América do Norte. Segundo dados do Governo Federal, cerca de 180 mil pessoas viajaram ao Brasil em 2022 para realizar procedimentos odontológicos, atraídas por critérios rigorosos de qualidade e preços competitivos

Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte têm se destacado nesse cenário, oferecendo infraestrutura moderna e atendimento personalizado para pacientes internacionais. Clínicas brasileiras têm investido em métodos como o "day clinic", permitindo que procedimentos sejam realizados em um curto período, facilitando a conciliação com atividades turísticas.

?De acordo com o mestre e especialista em implantodontia, Dr. Paulo Coelho Andrade, essa procura crescente tem relação direta com a excelência técnica e a infraestrutura oferecida pelas clínicas brasileiras. “O Brasil tem se destacado no cenário internacional em áreas como odontologia estética e implantodontia justamente pela formação qualificada dos profissionais e pelo acesso a recursos tecnológicos de ponta”, explica. Ele acrescenta que, para muitos estrangeiros, a possibilidade de unir o cuidado com a saúde bucal a uma experiência turística é um diferencial que torna o país ainda mais atrativo: “O paciente busca serviços específicos e encontra essa oferta aqui, integrando o tratamento a uma visita ao país.

Entre os tratamentos mais procurados estão implantes dentários, reabilitação oral, facetas de porcelana e harmonização facial. A odontologia brasileira é reconhecida internacionalmente por sua qualidade, sendo responsável por 10% das publicações odontológicas mundiais e contando com empresas líderes globais em implantes dentários .

O crescimento do turismo odontológico no Brasil também tem impactado positivamente setores relacionados, como o hoteleiro, com aumento nas reservas durante períodos de férias na Europa e nos Estados Unidos, impulsionado pela chegada de turistas em busca de tratamentos dentários no país .?

Com a combinação de tratamentos de alta qualidade, preços competitivos e a possibilidade de desfrutar de destinos turísticos renomados, o Brasil continua a atrair pacientes de diversas nacionalidades em busca de cuidados odontológicos.?

