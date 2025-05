Cirurgias plásticas crescem entre mulheres acima dos 60 anos

O número de cirurgias plásticas realizadas por mulheres acima dos 60 anos tem apresentado crescimento expressivo no Brasil nos últimos anos. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) revelam que, entre 2016 e 2018, a participação desse público nos procedimentos estéticos aumentou de 5,4% para 6,6%. O fenômeno, observado em todo o país, está relacionado não apenas ao desejo de melhorar a aparência, mas também à busca por autoestima, bem-estar psicológico e qualidade de vida durante o envelhecimento.

De acordo com a cirurgiã plástica Dra. Karina Meneguzzi, esse movimento reflete uma mudança na forma como o envelhecimento é encarado. “As pacientes não querem apenas viver mais tempo, mas viver com qualidade. Sentir-se bem com a própria imagem tem sido uma demanda crescente nesse grupo”, afirma.

Entre os procedimentos mais procurados estão a ritidoplastia (lifting facial), a blefaroplastia (cirurgia das pálpebras) e a lipoaspiração de pequenas áreas. Tratamentos menos invasivos, como bioestimuladores de colágeno e lasers para melhora da textura da pele, também têm sido opções frequentes, de acordo com o levantamento.

A especialista ressalta que a indicação de qualquer procedimento deve considerar o estado geral de saúde da paciente. “A evolução da medicina permitiu avanços significativos em segurança, mas a avaliação individual é essencial. Com planejamento adequado, é possível obter bons resultados mesmo após os 60 anos”, explica Meneguzzi.

Para a Dra Karina Meneguzzi, é necessário manter expectativas realistas. A proposta dos procedimentos não é eliminar os sinais do tempo, mas promover uma melhora harmônica da aparência. A escolha de técnicas adequadas e a condução responsável do tratamento são fatores determinantes para o sucesso e a segurança das intervenções.

“O aumento da procura por cirurgias plásticas nessa faixa etária reforça a ideia de que o cuidado com a imagem pode estar ligado à saúde emocional e social em todas as fases da vida. A decisão por um procedimento deve ser consciente, bem orientada e respeitar os limites e necessidades de cada paciente”, conclui a especialista.

Dra. Karina Meneguzzi - Cirurgiã Plástica



CRM/SC 30326 | RQE 24919

Website: https://www.instagram.com/drakarinameneguzzi