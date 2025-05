Manpower abre mais de 70 vagas operacionais em SP

A consultoria de recursos humanos ManpowerGroup atua no processo de recrutamento e seleção em todo o território nacional. Em parceria com a Penske, empresa do setor logístico, a consultoria está com vagas abertas para duas funções: auxiliar operacional e operador(a) de empilhadeira, com atuação na cidade de Itupeva (SP).

Candidatos de outras regiões, como Jundiaí e Francisco Morato, também podem se candidatar.

No cargo de auxiliar operacional, o profissional será responsável por realizar tarefas rotineiras como armazenagem, separação e movimentação de materiais, sempre seguindo os procedimentos internos estabelecidos pela empresa.

Para essa posição, é necessário ter o ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Ter conhecimento prévio em logística é um diferencial. As inscrições devem ser realizadas até o dia 8 de maio no link: https://d7w8.short.gy/VWOP2N

Para a vaga de operador(a) de empilhadeira, as responsabilidades incluem a movimentação de paletes, armazenamento e separação de materiais utilizando equipamentos de empilhadeira, além de operar o coletor de dados e outras ferramentas relacionadas.

Nesse cargo são exigidos o ensino médio completo, curso de empilhadeira e experiência com empilhadeira retrátil elétrica. É necessário também ter CNH válida e disponibilidade de horário. Os profissionais interessados podem realizar o cadastro no link: https://d7w8.short.gy/iuWuJC

Para outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

