Svante e Mercer International avançam com o projeto de captura de carbono na fábrica de celulose de Alberta

A Svante Technologies Inc. (Svante), líder em tecnologia de captação e remoção de carbono, anunciou hoje que seu projeto conjunto de captura e armazenamento de carbono com a Mercer International Inc. (Mercer) avançou para a Fase 2 de Engenharia e Design Front-end (FEL-2). Esta etapa, também conhecida como Pré-FEED, compreende a engenharia, a estimativa de custos e a análise de riscos para avaliar a viabilidade comercial do projeto. A Mercer é uma empresa global que produz produtos florestais de origem sustentável, como celulose, madeira serrada, madeira maciça, energia limpa baseada em biomassa e bioextrativos.

O projeto de captura de carbono tem como alvo as emissões biogênicas de CO 2 da fábrica de celulose Peace River da Mercer, onde a biomassa (fibra) é proveniente de florestas geridas de forma sustentável. O avanço para a fase pré-FEED permitirá o desenvolvimento do projeto integrado, as estimativas de custos e as avaliações de risco - etapas fundamentais para uma decisão final de investimento e potencial implementação. Este marco demonstra o crescente interesse em soluções de captura de carbono no setor de celulose e papel do Canadá.

Matt Stevenson, diretor de receita na Svante, disse que o avanço para a fase Pré-FEED demonstra o crescimento da empresa no setor de celulose e papel. “Estamos entusiasmados em prosseguir com este projeto em conjunto com a Mercer em sua fábrica Peace River para a fase de pré-FEED. Isso demonstra a viabilidade de nossa tecnologia para a indústria de celulose e papel no oeste do Canadá, permitindo a remoção de carbono em larga escala, trabalhando em conjunto com a natureza e reforçando o nosso compromisso de oferecer soluções sustentáveis para um futuro industrial.”

A tecnologia de captura de carbono de segunda geração da Svante foi desenvolvida para ser implantada em escala comercial em ambientes industriais, como fábricas de celulose - cenários nos quais a integração deve ser econômica, modular e resistenteàvariabilidade operacional. À medida que os esforços de descarbonização se intensificam na indústria pesada, este projeto oferece uma oportunidade única para demonstrar como sistemas avançados de captura podem ser aplicadosàinfraestrutura existente.

No centro da solução da Svante está o sistema de filtro absorvente estruturado, que utiliza materiais sólidos revestidos com estruturas metal-orgânicas (MOFs) — nanomateriais projetados especialmente para capturar de modo seletivo moléculas de CO2. Estes filtros representam uma evolução significativa em relação aos sistemas anteriores de captura de carbono, oferecendo menor demanda de energia e maior aplicação industrial.

Principais recursos técnicos

Utilizando uma nova tecnologia de captura de carbono para fins comerciais, a tecnologia de captura de segunda geração da Svante aumenta significativamente o calor residual de baixa qualidade das fábricas de celulose, reduzindo o consumo de energia e aumentando a relação custo-benefício. A tecnologia da Svante também oferece:

Manuseio robusto de partículas: filtros adsorventes estruturados são extremamente resistentesàincrustação de partículas, garantindo um desempenho consistente nos ambientes desafiadores das fábricas de celulose.

filtros adsorventes estruturados são extremamente resistentesàincrustação de partículas, garantindo um desempenho consistente nos ambientes desafiadores das fábricas de celulose. Design ambientalmente responsável: os materiais não apresentam emissão de gases tóxicos e subprodutos de degradação. Os filtrosàbase de absorventes da empresa foram projetados para serem recicláveis, o que minimiza o impacto ambiental.

os materiais não apresentam emissão de gases tóxicos e subprodutos de degradação. Os filtrosàbase de absorventes da empresa foram projetados para serem recicláveis, o que minimiza o impacto ambiental. Resposta rápida às flutuações operacionais: o processo de captura rápida da Svante se adapta rapidamente às operações intermitentes, eliminando a necessidade de armazenamento e composição de solvente líquido no local.

o processo de captura rápida da Svante se adapta rapidamente às operações intermitentes, eliminando a necessidade de armazenamento e composição de solvente líquido no local. Design compacto e modular: minimiza a pegada vertical e o impacto visual da planta de captura, oferecendo benefícios significativos para a integração do local.

Destaques adicionais do projeto

Aproveitando a produção de energia limpa da fábrica Mercer Peace River: as necessidades energéticas do projeto serão atendidas por eletricidade de baixo carbono gerada no local, com o calor residual recuperado aumentando ainda mais as emissões líquidas de CO? evitadas.

as necessidades energéticas do projeto serão atendidas por eletricidade de baixo carbono gerada no local, com o calor residual recuperado aumentando ainda mais as emissões líquidas de CO? evitadas. Fibra de origem sustentável: a fábrica obtém suas fibras de florestas manejadas de forma sustentável e certificadas pela SFI.

a fábrica obtém suas fibras de florestas manejadas de forma sustentável e certificadas pela SFI. Armazenamento de CO 2 permanente e seguro dentro do abundante recurso de captura de Alberta: Alberta possui reservatórios geológicos abundantes e comprovados. Essas formações são capazes de armazenar CO? de forma segura, apoiadas por uma estrutura regulatória aprovada pelo governo, que inclui processos de licenciamento robustos e ferramentas de gerenciamento de responsabilidades.

Bill Adams, diretor de sustentabilidade da Mercer, afirmou: "A colaboração com a Svante demonstra o empenho da Mercer em identificar oportunidades de inovação climática que estejam em conformidade com os nossos objetivos de negócios. Analisar a captura de carbono em uma usina comercial nos proporciona uma excelente oportunidade de avaliar o seu potencial a longo prazo, tanto para nossas próprias operações quanto para o avanço dos caminhos de descarbonização em todo o setor.”

O projeto representa uma etapa significativa rumo a permitir a captura industrial de carbono no setor de celulose e papel do Canadá, promovendo soluções climáticas práticas do conceitoàpotencial implantação.

Sobre a Svante

A Svante é líder em oferecer soluções de captura e eliminação de carbono, com finalidade específica. A empresa com sede em Vancouver, Canadá, produz filtros com nanoengenharia e contatores rotativos modulares que captam e eliminam CO 2 das emissões industriais e do ar de modo ambientalmente responsável. A Svante está na lista das Melhores Empresas de Tecnologia Ecológica de 2025 da TIME e Statista, na 2025 Global Cleantech 100 , na XB100 – World’s Top 100 Deep Tech Companies (XB100 - As 100 Maiores Empresas de Tecnologia Profunda do Mundo) da XPRIZE Foundation, ficando em segundo lugar entre as empresas privadas na Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies (As 50 Empresas Sustentáveis ??de Crescimento Mais Rápido do Futuro) da Corporate Knights.

Para mais informações, acesse www.svanteinc.com e siga a Svante no LinkedIn em www.linkedin.com/svantesolutions.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250430627318/pt/

Mídia

Colleen Nitta

Diretor de Marketing e Comunicações

cnitta@svanteinc.com

604-970-2813