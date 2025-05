Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2024

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunciou hoje os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2024, encerrado em 31 de janeiro de 2025

“As vendas do quarto trimestre e do ano inteiro de 2024 mostram um crescimento moderado e foram de US$ 45,0 milhões e US$ 158,4 milhões, resultando em aumentos de US$ 4,8 milhões e US$ 7,7 milhões em relação ao ano anterior.

O lucro antes dos impostos foi de US$ 5,3 milhões no quarto trimestre e US$ 18,5 milhões no ano inteiro de 2024, o que representa um aumento de US$ 2,1 milhões e US$ 8,6 milhões, respectivamente, em comparação com o ano anterior. Esse aumento significativo foi resultado do nosso foco em produtos e serviços de maior margem, que contribuíram para a melhoria do desempenho da margem.

O lucro líquido após impostos e participação minoritária foi de US$ 1,5 milhão no quarto trimestre e US$ 9,0 milhões no ano inteiro de 2024. Embora o lucro líquido de 2024 tenha sido uma redução de US$ 1,5 milhão em comparação com os US$ 10,5 milhões do ano passado, essa redução se deve a um benefício fiscal único e não monetário de US$ 5,9 milhões no ano anterior, após a autorização para reconhecer o benefício de perdas fiscais passadas. Excluindo o impacto do benefício fiscal, o lucro líquido após impostos e participação minoritária foi um aumento de US$ 4,4 milhões”, observou o CEO David Mansfield.

“O backlog apresentou um crescimento significativo ao longo do ano e agora totaliza US$ 138,1 milhões, resultando em um aumento de 102% em comparação com o ano anterior. O aumento no backlog nos posiciona bem para o início do exercício fiscal de 2025”, comentou o Sr. Mansfield.

“Alcançamos marcos importantes ao longo do ano, evidenciados pela receita antes dos impostos, margens aprimoradas e um crescimento expressivo do backlog. A joint venture na Arábia Saudita, formada em 2023, continua superando as expectativas, e começamos a observar um aumento das atividades na nova unidade de Vars, Ontário, no Canadá”, continuou o Sr. Mansfield.

“2024 foi um ano forte para a empresa. Nossa capacidade de conquistar vários contratos de grande porte nos dá um bom impulso para 2025, além de posicionar a Perma-Pipe como um fornecedor viável para futuros megaprojetos – incluindo as oportunidades no Catar. O sucesso da joint venture nos permitiu consolidar uma presença mais forte na Arábia Saudita, e estamos otimistas com os recentes desenvolvimentos positivos na América do Norte”, concluiu o Sr. Mansfield.

Resultados fiscais de 2024

As vendas líquidas foram de US$ 158,4 milhões e US$ 150,7 milhões nos anos encerrados em 31 de janeiro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 7,7 milhões ocorreu principalmente devido a volumes de vendas mais altos no Oriente Médio e no Canadá.

O lucro bruto foi de US$ 53,2 milhões, ou 34% das vendas líquidas, e US$ 41,5 milhões, ou 28%, nos anos encerrados em 31 de janeiro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de US$ 11,7 milhões foi impulsionado pelo maior volume de vendas e margens brutas aprimoradas no Oriente Médio e no Canadá.

As despesas gerais e administrativas foram de US$ 28,0 milhões e US$ 22,6 milhões nos anos encerrados em 31 de janeiro de 2025 e 2024, respectivamente. O aumento de $5,4 milhões ocorreu devido a maiores custos de remuneração e honorários profissionais.

As despesas de vendas foram de US$ 4,9 milhões e US$ 5,5 milhões nos anos encerrados em 31 de janeiro de 2025 e 2024, respectivamente. A redução de US$ 0,6 milhão resultou de menores despesas com folha de pagamento ao longo do ano.

As despesas com juros foram de US$ 1,9 milhão e US$ 2,3 milhões nos anos encerrados em 31 de janeiro de 2025 e 2024, respectivamente. A queda de US$ 0,4 milhão se deu devidoàredução dos empréstimos e, em menor grau,àqueda nas taxas de juros.

Outras receitas foram de US$ 0,1 milhão, comparadas a outras despesas de US$ 1,2 milhão nos anos encerrados em 31 de janeiro de 2025 e 2024, respectivamente. A mudança está relacionada principalmente a uma cobrança única e não recorrente devidoàliquidação pré-impostos não monetária da rescisão do plano de pensão da empresa.

As taxas efetivas de imposto globais da empresa foram de 29,1% e (33,6%) nos anos encerrados em 31 de janeiro de 2025 e 2024, respectivamente. A mudança na taxa de imposto resultou principalmente da variação da distribuição de lucro e prejuízo em diferentes jurisdições fiscais e da liberação parcial de uma provisão de avaliação doméstica no ano anterior.

O lucro líquido atribuível às ações ordinárias foi de US$ 9,0 milhões e US$ 10,5 milhões nos anos encerrados em 31 de janeiro de 2025 e 2024, respectivamente. A queda no lucro líquido foi consequência das mudanças mencionadas acima, descontadas as quantias atribuíveis a participações não controladoras.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (a “Empresa”) é líder global em sistemas de tubulação pré-isolados e de detecção de vazamentos para extração de petróleo e gás, aquecimento e resfriamento distrital, entre outras aplicações. A empresa utiliza sua ampla expertise em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que resolvem desafios complexos relacionados ao transporte seguro e eficiente de vários tipos de líquidos. No total, a empresa opera em quatorze localidades em seis países.

Declarações prospectivas

Determinadas declarações e outras informações contidas neste comunicadoàimprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem“ declarações prospectivas” dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934., conforme alterado, e estão sujeitas às salvaguardas criadas por elas, incluindo, sem limitação, declarações sobre o desempenho e as operações futuras esperadas da Empresa. Essas declarações devem ser consideradas como sujeitas aos muitos riscos e incertezas que existem nas operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, o seguinte: (i) flutuações no preço do petróleo e do gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes para os produtos da Empresa; (ii) a capacidade da Empresa de comprar matérias-primas a preços favoráveis ??e manter relacionamentos benéficos com seus fornecedores; (iii) reduções nos gastos governamentais em projetos que utilizam os produtos da Empresa e desafiosàliquidez e ao acesso a fundos de capital dos clientes não governamentais da Empresa; (iv) a capacidade da Empresa de pagar sua dívida e renovar linhas de crédito internacionais vencidas; (v) a capacidade da Empresa de executar efetivamente seu plano estratégico e atingir lucratividade sustentada e fluxos de caixa positivos; (vi) a capacidade da Empresa de cobrar uma conta a receber de longo prazo relacionada a um projeto no Oriente Médio; (vii) a capacidade da Empresa de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações tributárias; (viii) a capacidade da Empresa de usar seus prejuízos operacionais líquidos a compensar; (ix) reversões de receitas e lucros registrados anteriormente resultantes de estimativas imprecisas feitas em conexão com o reconhecimento de receita "extra" da Empresa; (x) a falha da Empresa em estabelecer e manter controle interno eficaz sobre relatórios financeiros; (xi) o momento do recebimento, execução, entrega e aceitação de pedidos para os produtos da Empresa; (xii) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento progressivo para seus grandes contratos; (xiii) preços agressivos por concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa opera; (xiv) a capacidade da Companhia de fabricar produtos livres de defeitos latentes e de se recuperar de fornecedores que possam fornecer materiais defeituososàCompanhia; (xv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Companhia; (xvi) riscos e incertezas específicos às operações comerciais internacionais da Companhia; (xvii) a capacidade da Companhia de atrair e reter a alta administração e o pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Companhia de alcançar os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) o impacto de pandemias e outras crises de saúde pública na Companhia e em suas operações; e (xx) o impacto de ameaçasàsegurança cibernética nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia. Acionistas, potenciais investidores e outros leitores são incentivados a considerar esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e são advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas aqui feitas são feitas apenas na data deste comunicadoàimprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros juntoàComissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Investor Center do nosso site (http://investors.permapipe.com).

O exercício fiscal da Companhia termina em 31 de janeiro. Os anos, resultados e saldos descritos como 2024, 2023 e 2022 referem-se ao exercício fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2025, 2024 e 2023, respectivamente.

Informações adicionais sobre os resultados financeiros da Empresa para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2025, incluindo a discussão e a análise da administração sobre a condição financeira e os resultados das operações da Empresa, estão contidas no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2025, que será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários na data deste documento ou próximo a ela e poderá ser acessado em www.sec.gov e em www.permapipe.com . Para informações adicionais, visite o site da empresa.

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DAS OPERAÇÕES

(Em milhares, exceto dados por ação)

(Não auditado)

Ano encerrado em 31 de janeiro de 2025 2024 Vendas líquidas US$ 158.384 US$ 150.668 Lucro bruto 53.248 41.458 Total de despesas operacionais 32.947 28.099 Receita de operações 20.301 13.359 Despesas com juros, líquidas 1.940 2.266 Outras receitas (despesas) 107 (1.202 ) Lucro antes do imposto de renda 18.468 9.891 Despesa (benefício) de imposto de renda 5.377 (3.320 ) Lucro líquido US$ 13.091 US$ 13.211 Menos: Lucro líquido atribuívelàparticipação de não controladores 4.108 2.740 Lucro líquido atribuível a ações ordinárias US$ 8.983 US$ 10.471 Média ponderada de ações ordinárias em circulação Básico 7.956 7.977 Diluído 8.015 8.073 Lucro por ação Básico US$ 1.13 US$ 1.31 Diluído US$ 1.12 US$ 1.30

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS CONDENSADOS

(Em milhares)

(Não auditado)

31 de janeiro de 2025 2024 ATIVOS Ativos circulantes US$ 108.802 US$ 98.818 Ativos de longo prazo 56.439 56.893 Total de ativos US$ 165.241 US$ 155.711 PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo circulante US$ 54.063 US$ 57.742 Passivos de longo prazo 28.073 25.991 Total de passivos 82.136 83.733 Participações não controladoras 10.967 6.266 Patrimônio líquido dos acionistas 72.138 65.712 Total de passivos e patrimônio líquido US$ 165.241 US$ 155.11

PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. E SUBSIDIÁRIAS

RECONCILIAÇÃO DE MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO GAAP

LUCRO AJUSTADO ANTES DOS IMPOSTOS

( Em milhares )

(Não auditado)

A seguinte informação contém uma conciliação da medida financeira não GAAP de renda ajustada antes dos impostos e renda antes dos impostos, preparada de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (“GAAP”) para os doze meses encerrados em 31 de janeiro de 2025 e 2024, respectivamente. Essa conciliação tem o objetivo de fornecer aos investidores informações úteis para avaliar o desempenho da empresa. A renda ajustada antes dos impostos inclui determinados ajustes, conforme identificados abaixo. Essa medida não é considerada uma alternativaàrenda antes dos impostos ou a outras métricas financeiras de desempenho preparadas de acordo com o GAAP. A empresa acredita que a exclusão de certos itens da renda antes dos impostos permite que os investidores avaliem mais eficazmente o desempenho operacional da empresa e identifiquem tendências que poderiam não ser evidentes devidoàvariabilidade eànatureza infrequente desses itens. Além disso, a empresa acredita que essa métrica fornece informações significativas aos investidores ao comparar resultados entre períodos e ao avaliar seu desempenho em relação aos concorrentes.

Os ajustes realizados para determinados itens são descritos a seguir: (i) despesa pontual para encerramento do plano de previdência da empresa; (ii) despesas pontuais relacionadas a um acordo judicial decorrente do cumprimento regulatório e de projetos executados entre 2007 e 2011; (iii) ajuste pontual referenteàliberação da responsabilidade da empresa por um projeto anterior; (iv) outras despesas não recorrentes. Em razão desses ajustes, alguns itens que afetam o lucro antes dos impostos podem não ser comparáveis a medidas similares de outras empresas.

A tabela a seguir apresenta uma reconciliação das medidas financeiras GAAP e não GAAP:

Para os doze meses terminados em 31 de janeiro de 2025 31 de janeiro de 2024 Lucro antes do imposto de renda (GAAP conforme reportado) US$ 18.468 US$ 9.891 Rescisão do plano de pensão - 479 Acordo de litígio 35 709 Outros encargos não recorrentes 517 - Lucro ajustado antes dos impostos US$ 19.020 US$ 11.079

