Carl Haney, Vice-Presidente Executivo de Inovação Global, Pesquisa e Desenvolvimento deixa The Estée Lauder Companies

Hoje, a The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou que Carl Haney, Vice-Presidente Executivo de Inovação Global, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), deixará a empresa a partir de 30 de junho de 2025 para buscar novas oportunidades. Com a transição de Carl, a empresa pretende trazer novos talentos externos para impulsionar a próxima era de inovação transformadora, em linha com sua visão estratégica de se tornar a melhor empresa de beleza, mais centrada no consumidor e de prestígio do mundo.

"Durante a última década, Carl fez parcerias de impacto na vanguarda da inovação científica e desenvolveu produtos inovadores, além de fórmulas superiores em diversas categorias, benefícios e ocasiões, enquanto impulsionava a inovação corporativa e tecnologias avançadas", disse Stéphane de La Faverie, Presidente e Diretor Executivo da The Estée Lauder Companies. "À medida que olhamos para o futuro e realizamos nossa audaciosa visão Beauty Reimagined, iremos transformar nosso enfoque de inovação em toda a empresa, o que inclui a evolução da estrutura de nossa equipe de P&D, a expansão de nossas parcerias externas, o fortalecimento da inovação comercial e de produtos, bem como a aceleração da colocação no mercado."

O Sr. Haney ingressou na The Estée Lauder Companies em 2012, após uma carreira de mais de 25 anos em P&D na The Procter & Gamble Company. Ao longo de sua carreira na The Estée Lauder Companies, Carl e sua equipe avançaram na inovação corporativa e de produtos de ponta a ponta, ao reforçar a rede mundial de P&D da empresa, aperfeiçoar o credenciamento científico, expandir a relevância local, formar plataformas de fermentação e ingredientes ativos em etapas iniciais e aumentar de modo significativo o portfólio internacional de patentes da empresa. Sob sua liderança, a empresa também acelerou esforços de sustentabilidade mediante embalagens sustentáveis ??e avanços em química ecológica. Mais recentemente, o Sr. Haney e sua equipe de P&D revelaram novas cooperações na vanguarda da inovação em biotecnologia, longevidade, derme ativa e outras áreas cruciais com parceiros acadêmicos de primeiro nível, incluindo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Serpin Pharma, e vários setores, como o farmacêutico, para impulsionar novas linhas de produtos. Anteriormente, Carl desempenhou um papel essencial como presidente da Equipe de Liderança de Crise Global da empresa, ao supervisionar o planejamento e a resposta a problemas emergentes, problemas atuais e crises ao redor do mundo.

Durante esta transição, o Sr. Haney e a equipe de P&D irão priorizar a continuidade dos negócios e viabilizar a inovação transformadora. A liderança da marca e regional irá cooperar com seus parceiros de P&D em toda a robusta rede de inovação da empresa até que um sucessor seja nomeado.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicadoàimprensa podem constituir declarações prospectivas, conforme o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Tais declarações incluem aquelas contidas nas várias citações. Embora a Empresa acredite que suas expectativas estejam baseadas em suposições razoáveis, dentro dos limites de seu conhecimento de seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas da Empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso a estratégia da Empresa, incluindo a Beauty Reimagined e o plano de recuperação de lucros e crescimento; a transição bem-sucedida de sua liderança; e outros fatores descritos nas apresentações da EmpresaàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo suas apresentações mais recentesàSEC. A Empresa não assume nenhuma responsabilidade por atualizar as declarações prospectivas feitas aqui ou de outro modo.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras internacionais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados capilares, além de ser uma promotora de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

