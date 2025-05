The LYCRA Company nomeia Melissa Riggs como diretora de marketing

The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras em fibras e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje a promoção de Melissa Riggs, diretora de marketing da América do Norte, ao cargo de diretora de marketing da empresa (CMO).

Riggs assume o novo cargo com mais de duas décadas de experiência em desenvolvimento de marca nos setores de bens de consumo, vestuário e calçados, incluindo experiência com a marca GORE-TEX. Antes de ingressar na The LYCRA Company em 2022, ela trabalhou por 11 anos na Molson Coors Beverage Company, com foco em marketing de parcerias e planejamento de entrada no mercado com distribuidores.

"Tenho orgulho de reconhecer talentos excepcionais dentro da nossa organização", disse Gary Smith, CEO da The LYCRA Company. "A promoção da Melissa reflete o quanto valorizamos as capacidades únicas de marketing da nossa empresa e o valor que elas geram para nossos clientes".

Como CMO da The LYCRA Company, Riggs lidera o planejamento, desenvolvimento e execução de iniciativas de marca e marketing alinhadas aos objetivos de negócios e estratégias de crescimento da empresa.

"Estou muito honrada e entusiasmada para liderar a organização de marketing da The LYCRA Company e trabalhar com a equipe de liderança global para alcançar os objetivos da empresa", disse Riggs. "Nos últimos três anos, tive o privilégio de colaborar com uma equipe extremamente talentosa. Agora, como CMO, quero explorar novas formas de fortalecer nossas marcas, valorizar nossos parceiros e ampliar nosso impacto em toda a cadeia de valor".

Riggs é mestre pela Temple University, na Filadélfia, e bacharel pela University of Rhode Island, em Kingston. Ela trabalha na sede da The LYCRA Company em Wilmington, Delaware, e responde diretamente a Smith.

Sobre a The LYCRA Company

The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setor de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® e TACTEL® . Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, The LYCRA Company é reconhecida a nível mundial por seus produtos sustentáveis, conhecimento técnico e suporte de marketing. The LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas criadas para satisfazer as necessidades do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse lycra.com.

