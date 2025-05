Textron Aviation convida donos de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker a transportar atletas para os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), anunciou hoje a coordenação do nono “Special Olympics Airlift”, um evento monumental que visa transportar centenas de atletas e suas comissões técnica por todo o país para os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026 nas cidades gêmeas de Minnesota: Saint Paul e Minneapolis. A empresa está convocando os operadores e proprietários de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker a se unirem nos dias 19 e 27 de junho de 2026 para permitir que atletas de todos os cantos dos EUA viajem de e para a cidade-sede, independentemente dos contratempos financeiros ou logísticos.

Textron Aviation Inc. announced the coordination of the ninth Special Olympics Airlift, a monumental event aimed at transporting hundreds of athletes and coaches across country to the 2026 Special Olympics USA Games in Minnesota’s Twin Cities. (Photo credit: Textron Aviation)

O Special Olympics Airlift, organizado pela Textron Aviation, mobiliza centenas de pilotos e aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker voluntários de todo o país para criar o maior transporte aéreo em tempo de paz do mundo e proporcionar uma experiência única na vida para atletas que participam das Olimpíadas Especiais.

“O Airlift é mais do que um simples voo. Trata-se de dar a esses campeões e campeãs a chance de brilhar e alcançar seus sonhos em um palco nacional”, disse Ron Draper, presidente e CEO da Textron Aviation. “Ver o entusiasmo e a expectativa em seus rostos quando embarcam em sua jornada de ida e volta para os Jogos é incrivelmente comovente. Precisamos que os clientes da Cessna, Beechcraft e Hawker se juntem a nós nessa missão sincera, oferecendo suas aeronaves e seu tempo para causar um impacto profundo e duradouro na vida dessas pessoas e de suas famílias.”

Desde o início do Special Olympics Airlift, em 1987, os donos das aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker transportaram mais de 10 mil atletas e suas comissões técnica para os diversos Jogos Olímpicos Especiais dos EUA e do mundo. Os operadores e proprietários precisam doar o uso das seguintes aeronaves:

Jatos Cessna Citation

Turbopropulsores Beechcraft King Air

Jatos Beechcraft Beechjet e Premier

Jatos Hawker

Cada evento Airlift se baseia no sucesso dos anos anteriores, crescendo continuamente em escala e impacto. Durante o evento de 2026, espera-se que as aeronaves participantes, conhecidas como “Doves”, aterrissem ou decolem do St. Paul Downtown Airport Holman Field (KSTP) a cada três minutos durante um período de 10 horas.

O Special Olympics Airlift é possível graçasàcolaboração de grupos influentes do setor, como a Administração Federal de Aviação dos EUA, a Comissão de Aeroportos Metropolitanos de Minneapolis e Saint Paul/KSTP, a Signature Aviation, o Comitê Organizador Local dos Jogos Olímpicos Especiais dos EUA e as Olimpíadas Especiais da América do Norte.

Se quiser ser um “Dove” nesse monumental evento de aviação, acesse airlift.txtav.com.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem impulsionado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e entregar a melhor experiência aeronáutica aos nossos clientes. Com um portfólio que inclui desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até produtos para missões especiais, treinadores militares e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos aeronáuticos mais versátil e completo do mundo e uma equipe que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no planeta. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, além da nossa rede global de atendimento ao cliente, oferecendo voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Sobre os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA

Os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026 – de 20 a 26 de junho de 2026, nas cidades gêmeas de Minnesota (Saint Paul e Minneapolis), com competições esportivas na Universidade de Minnesota e no National Sports Center em Blaine – são uma celebração estadunidense da inclusão, da mudança de percepções e da capacidade do espírito humano de superar as limitações. Os Jogos dos EUA, com a parceria de Jersey Mike’s Subs e United Healthcare, serão um dos maiores eventos esportivos do ano no país, atraindo milhares de fãs para celebrar o esforço de mais de 3 mil atletas de todos os 50 estados, competindo em 16 esportes olímpicos individuais e em equipe. Com uma longa história de defesa da diversidade, equidade e inclusão, os Jogos dos EUA trazem agora uma oportunidade inigualável de despertar uma nova energia em torno do movimento das Olimpíadas Especiais e criar um legado duradouro de mudanças positivas.

