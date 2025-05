Giovanni Brienza é nomeado presidente da Frontline International

A Frontline International, que comemora 25 anos de inovação em soluções para cozinhas industriais, nomeou Giovanni Brienza como seu novo presidente. O fundador John Palazzo seguirá como CEO, com foco em iniciativas de direção estratégica e crescimento de longo prazo.

Giovanni Brienza, Frontline International President

Com sede nos EUA, a Frontline é uma fabricante de sistemas utilizados globalmente por operações de serviços de alimentação para uma gestão mais segura e sustentável de gorduras, óleos e graxas (FOG). As soluções automatizadas da empresa aumentam a segurança nas cozinhas.

Brienza, que ingressou na Frontline em 2004, traz para seu novo cargo 21 anos de experiência operacional e conhecimentos em engenharia. Ele teve papel essencial no desenvolvimento de diversas das inovações mais relevantes da Frontline, desde equipamentos e sistemas de software até a expansão estratégica da empresa em mercados internacionais importantes. Sob sua liderança, a Frontline ampliou sua presença na América do Norte, Europa, Ásia, Oriente Médio e América Latina, fortalecendo parcerias, criando redes globais de distribuição e adaptando soluções às necessidades de cada região.

Para apoiar seu crescimento global, a Frontline também intensificou seus esforços de integração vertical, internalizando etapas de processos de fabricação para aumentar a produção, melhorar a qualidade e acelerar a inovação. Com o controle de aspectos críticos como design, fabricação e montagem, a empresa agora entrega sistemas de alto desempenho com mais consistência, agilidade e personalização para atender às necessidades dos clientes no mundo todo.

"O Giovanni teve um papel decisivo na nossa transformação de uma startup para uma empresa realmente global", disse Palazzo. "Sua liderança, lealdade e paixão pela nossa missão são incomparáveis. Ninguém está mais preparado do que ele para nos guiar nessa nova fase de crescimento".

Sob a liderança de Brienza, a Frontline continuará ampliando suas operações, fortalecendo o suporte aos clientes, integrando verticalmente seus processos de fabricação e impulsionando inovações que aumentem a segurança, a eficiência e a sustentabilidade em cozinhas profissionais do mundo todo.

"A Frontline sempre teve o objetivo de desafiar o status quo no setor de serviços de alimentação", acrescentou Brienza. "Juntos, continuaremos ultrapassando limites, com automação que faz sentido, sistemas que criam cozinhas mais saudáveis, serviços que aumentam a rentabilidade de nossos parceiros e excelência na fabricação para oferecer soluções da mais alta qualidade para cada cliente no mundo todo".

Sobre a Frontline International

A Frontline International, Inc. projeta, fabrica e distribui equipamentos comerciais para serviços de alimentação de alta qualidade para o armazenamento, manuseio e descarte de óleo de cozinha e outras gorduras. A empresa também oferece gestão completa de óleo por meio do seu programa de serviços integrados OilCare®. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: +1 330-861-1100. Web: http://www.frontlineii.com. E-mail: info@frontlineii.com.

