Andersen Global fortalece plataforma das Filipinas com a Du-Baladad and Associates

A Andersen Global amplia sua presença na região Ásia-Pacífico com um acordo de cooperação com a Du-Baladad and Associates, uma empresa de serviços tributários e corporativos com sede nas Filipinas.

Fundada em 2009 pela sócia-gerente Benedicta Du-Baladad, a empresa oferece inúmeros serviços, dentre eles consultoria e planejamento tributário, preços de transferência, tributação internacional, disputas e conflitos tributários, conformidade e assistência em incentivos. Reconhecida consistentemente como um escritório tributário de ponta nas Filipinas pela Chambers and Partners, International Tax Review, The Legal 500 e Asialaw, a empresa atende empresas multinacionais e grandes corporações nacionais em setores como serviços financeiros, energia, petróleo e gás, manufatura, imobiliário e tecnologia.

“Nossa empresa se baseia em uma abordagem de atendimento integral ao cliente, que prioriza estratégias práticas e personalizadas para administrar riscos e reforçar os objetivos de negócios de nossos clientes”, disse Benedicta. “Por meio desta colaboração com a Andersen Global, planejamos expandir ainda mais a nossa capacidade de oferecer soluções completas, apoiadas pelos recursos das empresas associadas e colaboradoras do mundo inteiro.”

“A Du-Baladad and Associates oferece um conjunto completo de competências tributárias, aliada a um histórico comprovado de entrega de valor aos clientes em um dos mercados mais dinâmicos”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Conforme as Filipinas continuam a atrair cada vez mais interesse internacional e as regulamentações evoluem, Benedicta e sua equipe estão bem posicionadas para orientar os clientes nesses desafios. Sua adição fortalece nossa plataforma na região e reforça nosso compromisso de oferecer serviços abrangentes para o mundo todo.”

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação do mundo inteiro. Estabelecida em 2013 pela empresa-membro norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta com mais de 20.000 profissionais do mundo inteiro e está presente em mais de 500 locais por meio de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250501064822/pt/

