De soluções escaláveis à infraestrutura de IA completa, a GIGABYTE apresentará seu portfólio de IA de ponta a ponta na COMPUTEX 2025

A GIGABYTE Technology, líder mundial em inovação em computação, retornaráàCOMPUTEX 2025 de 20 a 23 de maio sob o tema “Omnipresence of Computing: AI Forward” (Onipresença da computação: avanços da IA). A missão é demonstrar como o espectro completo de soluções da GIGABYTE que abrange o ciclo de vida da IA, desde o treinamento do data center até a implementação de borda e aplicativos de usuário final, remodela a infraestrutura para atender às demandas de IA de última geração.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250428296676/pt/

From Scalable Solutions to Full-Stack AI Infrastructure, GIGABYTE to Present End-to-End AI Portfolio at COMPUTEX 2025

À medida que a IA generativa evolui, o mesmo acontece com as demandas para lidar com grandes volumes de tokens, streaming de dados em tempo real e ambientes de computação de alto rendimento. O portfólio completo da GIGABYTE – desde sua infraestrutura em escala de rack a servidores, sistemas de resfriamento, plataformas incorporadas e computação pessoal – forma a base para acelerar os avanços da IA em todos os setores.

A infraestrutura de IA escalável começa aqui: GIGAPOD com integração GPM

No centro da exposição da GIGABYTE está o GIGAPOD melhorado, um cluster de GPU escalável projetado para data center de alta densidade e treinamento de grandes modelos de IA. Criado para cargas de trabalho de IA de alto desempenho, o GIGAPOD é compatível com as mais recentes plataformas de aceleração, incluindo AMD Instinct™ MI325X e NVIDIA HGX™ H200. Ele vem integrado agora com o GPM (GIGABYTE POD Manager) – a plataforma de gerenciamento de infraestrutura e fluxo de trabalho da GIGABYTE, capaz de melhorar a eficiência operacional, simplificar o gerenciamento e otimizar a utilização de recursos em ambientes de IA em larga escala.

Este ano também veremos o lançamento da variante Direct Liquid Cooling (DLC) do GIGAPOD, incorporando os servidores da série G4L3 da GIGABYTE e projetada para chips de última geração com TDPs superiores a 1.000W. A solução DLC é mostrada em uma configuração de rack 4+1 em parceria com Kenmec, Vertiv e nVent, apresentando resfriamento integrado, distribuição de energia e arquitetura de rede. Para ajudar os clientes a implementar de forma mais rápida e inteligente, a GIGABYTE oferece serviços de consultoria de ponta a ponta, que engloba planejamento, implementação e validação do sistema, acelerando o caminho do conceitoàoperação.

Criado para implementação: do Super Compute Module ao Open Compute e cargas de trabalho personalizadas

À medida que a adoção da IA passa do treinamento para a implementação, o design e a arquitetura flexíveis do sistema da GIGABYTE garantem uma transição e expansão fluidas. A GIGABYTE apresenta o NVIDIA GB300 NVL72 de última geração, um design em escala de rack com resfriamento líquido que unifica 72 GPUs NVIDIA Blackwell Ultra e 36 CPUs NVIDIA Grace™ baseadas em Arm® em uma única plataforma otimizada para inferência de escala em tempo de teste. Também foram exibidos no estande dois racks de servidores compatíveis com OCP: um sistema de IA 8OU com NVIDIA HGX™ B200 integrado aos processadores Intel® Xeon® e um rack de armazenamento baseado em CPU ORV3 com design JBOD para maximizar a densidade e a taxa de transferência.

A GIGABYTE também exibe servidores modulares e diversos, desde GPU de alto desempenho até armazenamento otimizado para atender a diferentes cargas de trabalho de IA:

Computação acelerada: servidores com resfriamento a ar e líquido para as mais recentes plataformas de GPU B300 AMD Instinct™MI325X, Intel® Gaudi® 3 e NVIDIA HGX™, otimizadas para interconexões entre GPUs.

Tecnologia CXL: os sistemas habilitados para CXL desbloqueiam pools de memória compartilhada entre CPUs para inferência de IA em tempo real.

Computação e armazenamento de alta densidade: servidores de vários nós com CPUs de alto número de núcleos e armazenamento NVMe/E1.S, desenvolvidos em colaboração com Solidigm, ADATA, Kioxia, and Seagate.

Plataformas de nuvem e de borda: soluções blade e de nó otimizadas para energia, eficiência térmica e diversidade de cargas de trabalho – ideais para hiperescaladores e provedores de serviços gerenciados.

Levando a IA para a borda – e para todo mundo

Estendendo a IA para aplicativos do mundo real, a GIGABYTE apresenta uma nova geração de sistemas integrados e minicomputadores que trazem a computação para mais perto de onde os dados são gerados.

Sistemas integrados com tecnologia Jetson: com o NVIDIA® Jetson Orin™, essas plataformas robustas potencializam a IA de ponta em tempo real na automação industrial, robótica e visão de máquina.

Minicomputadores BRIX: compactos e mesmo assim potentes, os sistemas BRIX mais recentes incluem NPUs integradas e são compatíveis com as ferramentas Microsoft Copilot+ e Adobe AI, perfeitas para inferência leve de IA na borda.

Expandindo a liderança da nuvem para a borda, a GIGABYTE oferece uma poderosa aceleração de IA no local com nossas avançadas placas-mãe Z890/X870 e as placas gráficas de ponta GeForce RTX 50 e Radeon RX 9000 Series. A inovadora solução de computação de IA local AI TOP simplifica fluxos de trabalho complexos de IA por meio de recursos de descarregamento de memória e clustering de vários nós. Essa inovação em IA se estende por toda a nossa linha de produtos para o consumidor, desde os PCs com IA Copilot+ certificados pela Microsoft e as potentes máquinas de jogos até os monitores OLED de alta resolução. Nos notebooks, o exclusivo agente de IA GIMATE “Press and Speak” permite o controle intuitivo do hardware, melhorando a produtividade e as experiências diárias de IA.

A GIGABYTE convida todo mundo a explorar a era “AI Forward”, definida por uma arquitetura escalável, engenharia de precisão e um compromisso com a aceleração do progresso.

https://www.gigabyte.com/Events/Computex

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250428296676/pt/

Michael Pao brand@GIGABYTE.com