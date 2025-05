CGTN: Por que os Manuscritos de Seda de Chu devem ser devolvidos à China

A CGTN publicou um artigo sobre a repatriação dos Manuscritos de Seda de Chu, um tesouro cultural chinês de mais de 2.000 anos atualmente guardado nos Estados Unidos. Traçando a jornada do artefato desde sua descoberta em 1942 em uma tumba antiga até seu contrabando de 1946 para a América pelo colecionador John Hadley Cox, o artigo apresenta evidências convincentes de estudiosos chineses e americanos que comprovam a propriedade legítima da China.



Os Manuscritos de Seda de Chu datam de cerca de 300 a.C. /CMG

PEQUIM, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- No inverno de 1942, vários ladrões de túmulos em Changsha, província de Hunan, na China Central, atacaram uma tumba antiga do período dos Reinos Combatentes (475–221 a.C.), invadindo este local de enterro do estado de Chu e roubando uma coleção de artefatos, incluindo artigos de laca, espadas de bronze e manuscritos de seda.

Ao vender o saque para Tang Jianquan, um alfaiate que se tornou um negociante de antiguidades , os ladrões casualmente jogaram um recipiente de bambu com uma peça de seda que chamaram de "lenço" como um bônus gratuito. Este "lenço" seria mais tarde identificado como os famosos Manuscritos de Seda de Chu de Zidanku, o único texto em seda conhecido do período dos Reinos Combatentes da China. Zidanku, literalmente "o depósito de balas", refere-se ao local da escavação, um depósito de munição nos subúrbios da cidade.

Com aproximadamente 2.300 anos - mais de um século mais antigos que os Manuscritos do Mar Morto - os Manuscritos de Seda de Chu registram a cosmologia e os rituais chineses primitivos. Seu texto intrincado, ilustrações e artesanato requintado fazem deles uma relíquia incomparável.

Uma tragédia cultural

Na época, Tang não reconheceu o significado do “lenço” de seda. Cai Jixiang, um negociante local, comprou os manuscritos juntamente com outros artefatos. Cai tinha um grande apreço por eles, e os levou consigo quando fugiu do caos da guerra.

Em 1946, Cai levou os manuscritos para Xangai, na esperança de tirar fotografias infravermelhas para elucidar o texto desbotado. John Hadley Cox, um colecionador americano que estava em busca de artefatos chineses em Xangai, abordou Cai. Sob o pretexto de ajudar com a fotografia, Cox se apossou e contrabandeou os manuscritos para os Estados Unidos.

Sentindo que havia sido enganado, Cai somente teve a opção de assinar um contrato fraudulento com Cox que avaliou os manuscritos em US $10.000, com um adiantamento de US $1.000, com a promessa do pagamento do restante caso eles não fossem retornados da América. Assim começou o exílio de quase 80 anos dos manuscritos.

Consenso de Estudiosos Chineses e Americanos

O professor Li Ling da Universidade de Pequim passou mais de quatro décadas rastreando a jornada tumultuada desse artefato. Sua exaustiva pesquisa reconstruiu uma cadeia completa de evidências, provando que os manuscritos atualmente alojados no Museu Nacional de Arte Asiática do Smithsonian são, de fato, os Manuscritos de Seda de Chu de Zidanku.

Cartas adicionais entre Cai e Cox expuseram ainda mais a fraude por trás da remoção dos manuscritos. Na correspondência, Cai implorou a Cox que voltasseàXangai, exigindo o pagamento restante de US $9.000 pelos manuscritos, mas sem sucesso.

Na Conferência Internacional sobre a Proteção e Retorno de Objetos Culturais Removidos dos Contextos Coloniais, realizada em junho de 2024 em Qingdao, o professor Donald Harper de Chicago, apresentou uma evidência crucial: a tampa original da caixa usada por Cox para armazenar o manuscrito em 1946. A tampa contém rótulos e recibos originais que se alinham com a linha do tempo de Li do armazenamento dos manuscritos entre 1946 e 1969.

Harper disse: "Deve ser óbvio para os curadores de museus e para as autoridades culturais e para os governos que os Manuscritos de Seda de Zidanku pertencemàChina e devem ser devolvidosàChina."

Um artigo do New York Times de 2018, "Como um manuscrito chinês escrito há 2.300 anos acabou em Washington", corrobora essa conclusão.

Um Regresso a Casa Adiado

Em 1966, o médico e colecionador de arte americano Arthur M. Sackler comprou uma parte dos manuscritos e, de fato, tentou devolvê-losàChina em várias ocasiões. Em 1976, ele planejou entregá-lo ao estudioso chinês Guo Moruo, mas seu encontro nunca ocorreu devidoàdoença de Guo. Na década de 1980, ele quis doá-lo ao novo Museu Sackler da Universidade de Pequim, mas faleceu antes da abertura do museu.

Após a morte do Dr. Sackler em 1987, o manuscrito foi transferido para a Galeria Sackler em Washington, DC, agora parte do Museu Nacional de Arte Asiática. O site do museu lista o artefato como um "presente anônimo" com "pesquisa de proveniência em andamento". Também faz referência ao livro de Li Ling, reconhecendo a legitimidade da sua pesquisa.

Do contrato de Caiàsua correspondência com Cox, da documentação de Li sobre a jornada dos manuscritos na América aos desejos não realizados de Sackler - todas as evidências confirmam que os Manuscritos de Seda de Chu pertencem legitimamenteàChina e devem ser repatriados imediatamente.

Depois de quase oito décadas no exílio, este tesouro nacional deve finalmente voltar para casa.

