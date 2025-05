IDEO designa destacado designer, inovador em empreendedorismo e ex-aluno da IDEO, Michael Peng como Diretor Executivo para liderar o crescimento

A IDEO, empresa internacional de design, anunciou a designação de Michael Peng como seu novo diretor executivo, a partir de 2 de junho de 2025. Peng retornaàempresa após cinco anos de trabalho transformador no Moon Creative Lab, um estúdio de empreendedorismo estabelecido pela empresa internacional de comércio e investimento Mitsui & Co. Sua liderança trará uma combinação exclusiva de criatividade centrada no ser humano, fluência multicultural, cooperação reflexiva e forte perspicácia empresarial.

Mike Peng joins global design company IDEO as its next CEO in June 2025

Derek Robson, que atuava como diretor executivo da IDEO desde 2023, irá assumir uma nova função a nível de grupo, com foco em expandir a cooperação dentro da kyu, um conjunto de empresas criativas do qual a IDEO é parte. O trabalho de Robson redefiniu as bases da IDEO e preparou a empresa para uma trajetória de crescimento promissora. Esta transição oportuna conta com a chegada de Peng, pioneiro em design e empreendedorismo, como o próximo diretor executivo, uma nomeação estratégica liderada por Robson.

"Em Mike, encontramos um líder cujo cérebro, coração, coragem, curiosidade e domínio do design o tornam a combinação ideal para as ambições em evolução da IDEO e uma escolha excepcional como o próximo diretor executivo", disse Robson. "Seu retorno representa uma reconexão com as raízes da IDEO e uma plataforma de lançamento para seu futuro. Estou na expectativa de trabalhar com ele."

Com formação em neurociência, Peng é atualmente Diretor de Criação do Moon Creative Lab, onde 11 empreendimentos foram lançados com sucesso no mercado. Antes de ingressar na Moon, Peng foi sócio da IDEO. Durante seus quase 14 anos na IDEO, trabalhou em diversos setores e mercados internacionais; fomentou a cooperação multicultural em equipes; e ajudou a estabelecer a disciplina de pesquisa em design no escritório de Nova York. Também abriu e liderou a IDEO de Tóquio e foi cofundador da D4V, empresa de capital de risco pioneira no Japão para startups em estágio inicial.

Peng declarou: "Estou animado por voltar a integrar a IDEO em um momento em que a centralidade no ser humano é mais necessária do que nunca no mundo tecnológico em que vivemos. Minhas experiências mais recentes em trazer novos empreendimentos ao mercado me mostraram o impacto que podemos criar no mundo com uso de tecnologias emergentes sob a ótica do design. Estou ansioso para reunir todos na IDEO, a fim de expandir os limites do design e ajudar nossos clientes e parceiros a conquistar a liderança de mercado e o sucesso."

Michael Birkin, Diretor Executivo da kyu, acrescentou: "Derek reestruturou, estabilizou e explorou novas possibilidades para a IDEO. Agora, com Mike assumindo a função de diretor executivo e Derek buscando aproveitar oportunidades na kyu, a IDEO está pronta para acelerar suas ofertas, impacto e crescimento."

Comentando sobre a transição, David Kelley, cofundador da IDEO e da d.school da Universidade Stanford, declarou: "Quero agradecer ao Derek por sua dedicação e aguardar ansiosamente as contribuições contínuas que fará em seu novo cargo. Receber o Mike de volta é como regressaràcasa, e estou muito feliz por tê-lo assumindo o comando e definindo o futuro da IDEO."

Sobre a IDEO

A IDEO é uma empresa internacional de design e inovação. A empresa faz parcerias com organizações para enfrentar desafios complexos, descobrir novas oportunidades e criar um impacto significativo e positivo nos negócios, na sociedade e na cultura. Da concepção de produtos e serviços icônicosàcriação de novos empreendimentos, passando pela formação de capacidades criativas dentro das organizações, o trabalho da IDEO está baseado na empatia e na experimentação. Como parte da kyu, um conjunto de organizações criativas com curadoria estratégica, a IDEO possui escritórios nos EUA, Reino Unido e China. Saiba mais em www.ideo.com.

Sobre Michael Peng

Michael Peng é líder em design e inovação que passou mais de uma década na IDEO (2006-2020), onde trabalhou com uma gama diversificada de clientes da Fortune 100, ajudou a expandir a presença mundial da IDEO, foi cofundador do estúdio de Tóquio e lançou o D4V, o primeiro fundo de empreendimento com foco em design em estágio inicial do Japão. Ele se tornou um parceiro da IDEO em 2017 e foi designado para o conselho da IDEO.org em 2020, um cargo que continua ocupando. Mike é atualmente Diretor de Criação no Moon Creative Lab, onde orienta o desenvolvimento de novos empreendimentos e lidera a Moon Media, uma iniciativa de narrativa que explora a criatividade e o empreendedorismo através do cinema. Como educador comprometido, lecionou em instituições conceituadas, incluindo o Instituto de Design de Interação de Copenhague (CIID), a Escola de Pós-Graduação em Serviço Público Robert F. Wagner da Universidade de Nova York e a Universidade de Tóquio. Mike é formado em ciências cognitivas pela Universidade da Califórnia, Berkeley.

