Smart lockers otimizam logística em prédios comerciais

Em 2024, o e-commerce brasileiro registrou um faturamento de R$ 204,3 bilhões, com 414,9 milhões de pedidos realizados, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Esse aumento no volume de entregas provenientes do comércio eletrônico tem gerado desafios logísticos para a gestão de prédios corporativos. Como resposta a este cenário, os lockers inteligentes estão sendo adotados como alternativa para otimizar a entrega de encomendas, como demonstra a recente implementação dos armários da Meu Locker no edifício Statement, em Belo Horizonte.?

Segundo Gabriel Peixoto, CEO da Meu Locker, a operação tradicional de recebimento de encomendas pode gerar sobrecarga nas recepções e interferir nas funções das equipes de segurança, além de demandar interrupções na rotina dos colaboradores. “O uso de armários inteligentes automatiza esse processo e reduz a necessidade de mediação humana, o que contribui para minimizar riscos de extravios e falhas operacionais”, observa.

O sistema funciona por meio da entrega dos pacotes diretamente em compartimentos eletrônicos. Ao registrar a encomenda, o entregador libera uma notificação automática ao destinatário, que recebe um código de acesso por aplicativo ou mensagem. “Essa dinâmica permite que a retirada seja feita de forma autônoma, no momento mais conveniente para o usuário, sem necessidade de interação com a portaria”, detalha Gabriel Peixoto.

A implementação no edifício Statement foi motivada pela necessidade de reorganizar a gestão de recebíveis e preparar o empreendimento para a crescente demanda por entregas diretas nos ambientes de trabalho. De acordo com Fernando Campos, síndico do prédio, a medida busca melhorar os fluxos internos. “A adoção de armários eletrônicos proporciona uma alternativa para reduzir o acúmulo de volumes nas áreas comuns e redistribuir tarefas entre os profissionais do prédio, sem comprometer a segurança ou a eficiência dos processos”, afirma.

Fernando também aponta que a adoção de lockers tende a se expandir no ambiente corporativo. “A utilização desse tipo de solução responde a um movimento mais amplo, voltado à busca por ambientes operacionais mais organizados e seguros, acompanhando o avanço do comércio digital e das tecnologias aplicadas à gestão predial”, complementa.

Website: https://www.meulocker.com.br/