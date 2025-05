Andersen Consulting amplia suas operações no Brasil

Após o lançamento global da Andersen Consulting em fevereiro, a organização expande suas operações de consultoria no Brasil com a entrada da Albieri e Associados como membro da Andersen Consulting.

A Albieri e Associados, anteriormente uma firma colaboradora da Andersen Global desde 2019, traz um portfólio robusto de competências para a plataforma de consultoria da Andersen, com especialização em áreas como consultoria estratégica, gestão financeira, otimização operacional e transformação de negócios. A empresa colabora com clientes de diversos setores para impulsionar a inovação, melhorar o desempenho e enfrentar desafios empresariais complexos.

Segundo Luiz Albieri, sócio-diretor da Albieri e Associados: "fazer parte da Andersen Consulting abre novas oportunidades para oferecermos ainda mais soluções aos nossos clientes, aproveitando a plataforma global da Andersen. Já temos uma relação sólida com as firmas membros e colaboradoras da Andersen Global e estamos animados para trabalhar com os membros da Andersen Consulting no mundo todo para elevar o valor que entregamos às empresas no Brasil e no exterior".

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: "o conhecimento da Albieri e Associados sobre o mercado brasileiro, aliadoàsua familiaridade com a organização Andersen, fortalece ainda mais nossa plataforma de consultoria no país. Junto com nossos outros membros de consultoria no Brasil e no mundo, poderemos oferecer soluções integradas que ajudem nossos clientes a se tornarem mais eficientes e competitivos no mercado global".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um portfólio completo de serviços, incluindo estratégia corporativa, transformação de negócios, tecnologia, IA e soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, oferecendo expertise de alto nível em consultoria, tributação, jurídico, valuation, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 500 locais por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras no mundo todo.

