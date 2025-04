Exposição de fotografia analógica acontece em São Paulo

O 4º Festival de Arte Analógica SP será realizado nos dias 2, 3 e 4 de maio, em São Paulo, com uma programação que reúne exposições fotográficas, oficinas e encontros sobre processos analógicos. A iniciativa é promovida pelo centro cultural O Jardim em parceria com a Unibes Cultural. As mostras permanecem abertas para visitação até 27 de junho.

A programação contempla trabalhos de artistas nacionais e internacionais que utilizam diferentes técnicas e abordagens dentro da fotografia analógica. As exposições acontecem simultaneamente nos espaços da Unibes Cultural e d’O Jardim, com entrada gratuita e acesso livre ao público.

Entre os destaques está a mostra "Flâneuse: Derivas Analógicas por Paris", da fotógrafa Malu Mesquita. A série apresenta 20 imagens feitas com câmera Leica durante um período de vivência da artista pelas ruas da capital francesa. Segundo Mesquita, o projeto é inspirado na tradição dos fotógrafos que registravam a cidade caminhando sem rumo, observando livremente a paisagem urbana.

A exposição "Desculpe, não notei" apresenta obras dos alunos do curso "A Jornada: Fotografia Analógica Teórica e Prática", realizado no centro cultural O Jardim. Com curadoria de Jacob Bosch e Moyra Madeira, a mostra reúne trabalhos de Duda Pereira, Katê Takai, Laís Dantas, Olenka Colares e Sueli Finoto. De acordo com os organizadores, os registros buscam chamar atenção para cenas que passam despercebidas no cotidiano da cidade.

Já a mostra "Deriva (r)" traz experimentações visuais desenvolvidas pelos fotógrafos chilenos Constanza Gazmuri Lyon e Luigi Brisso Pifferi, com foco na paisagem da Patagônia. Constanza utiliza o ampliador fotográfico como ferramenta criativa, enquanto Luigi desenvolve imagens a partir de uma câmera construída com uma geladeira. O projeto é resultado de uma reflexão conjunta entre os dois artistas sobre processos, estética e território.

A programação completa do festival pode ser consultada no perfil do Instagram @arteanalogica

Serviço:

4º Festival de Arte Analógica SP

Exposições: de 3 de maio a 27 de junho de 2025

Horário: terça a sábado, das 13h às 20h

Locais: Unibes Cultural e O Jardim

Website: https://www.instagram.com/arteanalogica/?hl=en