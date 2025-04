MeuCashCard amplia atuação e vai atender servidores públicos em novas regiões

A gestora de cartões MeuCashCard, especializada em soluções financeiras para servidores públicos, anunciou a expansão de seus serviços para as cidades de Ribeirão Preto (SP), Santo André (SP) e para o estado do Rio de Janeiro. A iniciativa integra a estratégia de ampliação do atendimento voltado a funcionários de órgãos públicos municipais e estaduais conveniados.

A crescente demanda por serviços financeiros direcionados aos servidores públicos impulsionou a ampliação da cobertura da MeuCashCard, que passa a contemplar também servidores estaduais conveniados no Rio de Janeiro.

Com a expansão, os servidores passam a ter acesso a serviços que incluem um cartão destinado a saques, compras e pagamento de contas, com desconto em folha de pagamento, além de benefícios como telemedicina, seguro de vida, auxílio-funeral e descontos em estabelecimentos farmacêuticos.

No estado do Rio de Janeiro, a atuação da gestora já contempla as prefeituras de Barra Mansa, Duque de Caxias, São Gonçalo e Rio de Janeiro, além de instituições previdenciárias como o Instituto de Previdência Municipal de Barra Mansa (IPMDC), o IPMDC de Duque de Caxias e o Previban de Barra Mansa.

A movimentação acompanha a tendência de regionalização e descentralização dos serviços financeiros no Brasil, impulsionada pelo avanço das soluções digitais e pelo aumento da demanda por produtos específicos para diferentes categorias profissionais. Segundo dados do Panorama Abecs, quando avaliado apenas o 4º trimestre de 2024, os pagamentos com cartões somaram R$ 1,1 trilhão, o que representa uma alta de 11,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Website: http://meucashcard.com.br