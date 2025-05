Exposição à tecnologia, risco mais inteligente: o novo fundo da Markin Asset Management combina inovação com proteção contra risco de cauda

A Markin Asset Management, uma empresa boutique de investimentos alternativos baseada em uma filosofia de “crescer e proteger”, apresentou hoje o Markin Volterra Fund, LP, um fundo de hedge de viés longo focado em tecnologia que combina a exposição a empresas de capital aberto impulsionada pela inovação com uma sofisticada cobertura de risco de cauda usando opções de índice e opções de venda. A estratégia tem como alvo empresas de média e grande capitalização em todo o ecossistema mais amplo da IA – incluindo a tecnologia básica de IA, facilitadores de infraestrutura e beneficiários corporativos –, criando um portfólio diversificado para capturar o crescimento dos lucros de alta qualidade e os retornos da rápida inovação tecnológica.

O fundo foi criado para investidores que buscam o potencial de crescimento dos lucros da tecnologia transformadora com proteção contra drawdowns. Diferentemente das estratégias tradicionais de investimento a longo prazo, que absorvem totalmente o risco de queda, ou das estratégias neutras em relação ao mercado, que limitam o risco de alta, o Markin Volterra Fund é uma estratégia de investimento a longo prazo que visa a reter retornos semelhantes aos das ações e, ao mesmo tempo, mitigar grandes eventos de cauda esquerda por meio de uma cobertura sistemática de hedge.

“Nunca foi tão importante combinar a exposiçãoàinovação com o gerenciamento disciplinado de riscos e a proteção contra o risco de cauda”, disse David Marra, cofundador e diretor de Investimentos da Markin Asset Management.

A estratégia do fundo se baseia em um programa de contas gerenciadas separadamente (SMA) altamente bem-sucedido, administrado pela empresa, que também preservou significativamente o capital em 2025. “Estamos investindo em empresas com crescimento sólido na receita bruta, juntamente com empresas de alto crescimento absoluto em grandes mercados”, afirmou Marra. O mandato do fundo é apoiado ainda por uma estrutura de gerenciamento ativo de risco, projetada para preservar o capital e reduzir significativamente o risco de perda para os investidores.

O Markin Volterra Fund, LP oferece liquidez mensal e está aberto a clientes qualificados.

Sobre a Markin Asset Management

Fundada em 2021 por David Marra e Matt Kinzer, a Markin Asset Management é uma gestora boutique de investimentos alternativos especializada em estratégias de hedge de viés longo com proteção de risco incorporada e potencial de crescimento ilimitado. A empresa atende a escritórios familiares, alocadores institucionais e RIAs que buscam uma exposição diferenciada com preservação de capital em seu núcleo, oferecendo portfólios líquidos e diversificados projetados para adicionar alfa, reduzir a correlação, limitar drawdowns e proporcionar um caminho mais fluido para resultados excepcionais de longo prazo.

Assessoria de Imprensa:

Matt Kinzer

Diretor de Relacionamento

Markin Asset Management

ir@markinfunds.com

914-269-0018

www.markinfunds.com