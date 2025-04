ACI Academy promove formação sobre crédito internacional

Ao longo dos anos, o acesso ao crédito internacional tem representado uma das formas mais eficazes de alavancar o crescimento empresarial no Brasil, especialmente diante das altas taxas de juros e da burocracia que ainda marcam o sistema financeiro nacional. Conhecer as oportunidades disponíveis no mercado global permite que empresas brasileiras acessem outros tipos de capital, com prazos flexíveis e condições competitivas.



Neste cenário, a Inteligência Comercial, consultoria internacional de serviços financeiros, anuncia a criação do núcleo educacional ACI Academy. A plataforma é voltada à capacitação de agentes de crédito internacional e tem como objetivo transformar o mercado brasileiro, oferecendo treinamento prático e aprofundado, alinhado às demandas do cenário financeiro global.



O curso, ministrado pelo especialista em crédito internacional e CVO da empresa, Luciano Bravo, aborda desde aspectos legais e jurídicos, como a Lei Federal 4.131/62 (que regula a entrada de recursos estrangeiros no país), até estratégias de estruturação de garantias e modalidades de financiamento pouco difundidas no Brasil, como project finance e corporate finance.



Além dos conteúdos técnicos, a ACI Academy promove workshops ao vivo e mentorias estratégicas, focados no desenvolvimento das habilidades comerciais dos participantes. De acordo com o especialista, os futuros agentes podem aprender a identificar oportunidades no mercado global, superar objeções e criar propostas de valor alinhadas à realidade empresarial brasileira.



“A capacitação representa uma oportunidade para profissionais interessados em acessar recursos financeiros internacionais e contribuir para o crescimento sustentável das empresas brasileiras”, explica Luciano Bravo.



Ao oferecer acesso ao crédito internacional e fomentar a profissionalização das empresas, a ACI Academy busca fortalecer o ecossistema empresarial nacional e preparar o Brasil para competir de forma sólida no cenário financeiro global. “A capacitação oferece uma imersão prática e estratégica sobre como identificar oportunidades reais de financiamento para empresas brasileiras junto a instituições financeiras no exterior”, acrescenta.



“Os workshops apresentam estudos de caso reais, permitindo que os participantes compreendam como aplicar os conceitos aprendidos na prática”, completa o especialista.

Principais abordagens

Ao longo do treinamento, os participantes são conduzidos por uma jornada de aprendizado que engloba conhecimentos técnicos, legais, estratégicos e comerciais. Entre os principais pontos abordados estão a legislação do crédito internacional e estratégias de internacionalização de empresas, com foco em como estruturar jurídica e operacionalmente uma empresa para se tornar elegível a financiamentos internacionais.



“O participante também aprende como viabilizar operações de crédito com credibilidade e segurança, além de adquirir conhecimento sobre operações de hard lender. O resultado esperado é um profissional apto a operar com segurança no mercado global, gerando valor tanto para seus clientes quanto para a economia nacional”, ressalta Bravo.



As mentorias, focadas em desenvolver a capacidade comercial dos agentes, trabalham desde a definição de um pitch assertivo até técnicas avançadas de prospecção e fechamento de negócios no contexto do crédito internacional. Segundo o especialista, “a ideia é que o agente de crédito internacional não apenas compreenda tecnicamente o produto que oferece, mas também saiba posicioná-lo de forma estratégica para empresários que ainda desconhecem essa oportunidade”.



Durante as sessões, os mentores ajudam os participantes a construir um discurso de autoridade, superar objeções comuns e criar propostas que façam sentido dentro da realidade financeira e operacional das empresas brasileiras.



Os interessados em iniciar sua jornada como agentes de crédito internacional podem se inscrever gratuitamente no curso introdutório da ACI Academy por meio do site oficial da Inteligência Comercial.



“Essa formação inicial é uma porta de entrada para quem deseja se destacar em um mercado em franca expansão e com potencial de impacto econômico. O acesso pode ser feito por qualquer profissional com interesse em se qualificar e transformar o crédito internacional em uma carreira sólida”, finaliza Bravo.



Para saber mais, basta acessar: http://www.inteligenciacomercial.com