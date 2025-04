Money Monster reuniu líderes do setor financeiro

Foi realizada no último dia 3 de abril, no Learning Village, em São Paulo, a terceira edição do Money Monster. O evento reuniu especialistas e lideranças do setor financeiro e foi promovido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), com patrocínio da Veritran, Sinqia+Evertec e Caixa Econômica Federal.

De acordo com Rodrigoh Henriques, diretor de inovação e estratégia da Fenasbac, a terceira edição do Money Monster consolidou o evento como um dos mais relevantes sobre inovação no sistema financeiro brasileiro.

“Com casa cheia, painéis densos e um público altamente engajado, conseguimos promover reflexões, provocar novos olhares sobre o setor e conectar lideranças que realmente estão construindo o futuro do dinheiro”, afirma.

Entre os temas que geraram mais engajamento e debates, Rodrigoh destaca a tokenização da economia, as moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), os impactos da inteligência artificial sobre o sistema financeiro, o avanço da identidade digital no Brasil e os desafios regulatórios diante de inovações cada vez mais descentralizadas. Além disso, a sustentabilidade financeira também se destacou como uma das pautas importantes, com discussões sobre modelos econômicos mais resilientes, éticos e inclusivos.

Um dos painéis mais comentados, “Eu sou da América do Sul: o que o mundo precisa vir aprender aqui?”, aprofundou o debate sobre os aprendizados e soluções originais que emergem nos dias atuais. “Também provocou o público a enxergar o papel do Brasil e da região como protagonistas no desenvolvimento de tecnologias financeiras adaptadas a contextos complexos, como os de baixa confiança institucional e informalidade econômica. Além disso, o debate sobre regulação mostrou como é possível equilibrar segurança jurídica e estímulo à inovação, algo crucial para o nosso cenário”, detalha o profissional.

Outro ponto alto do Money Monster foi o painel “Sociedade Digital: a promessa da inclusão financeira será cumprida?”, que discutiu a necessidade não apenas de criar novas tecnologias, mas de entender a quem elas servem. “Não basta digitalizar o dinheiro, é preciso garantir acesso, equidade e educação financeira em um sistema cada vez mais complexo”, analisa o diretor.

Tendências para o futuro

Entre as tendências discutidas no evento que devem ganhar mais espaço no mercado nos próximos anos, Rodrigoh frisa a interoperabilidade entre moedas digitais, stablecoins e tokens. Segundo ele, o uso de inteligência artificial para otimização de processos financeiros e análise de risco também deve ganhar força, da mesma forma que a integração entre identidade digital e sistemas de pagamento.

“Outro ponto recorrente foi o fortalecimento do Open Finance como um mecanismo de democratização do crédito e personalização de serviços”, relembra.

O profissional ainda ressaltou os insights do Money Monster que podem impactar políticas públicas, regulação e o papel do Banco Central no incentivo à inovação. De acordo com ele, o evento reafirmou o protagonismo do Banco Central na inovação regulatória no Brasil.

“Os insights levantados em painéis como o de ‘Governança e Inovação’ e ‘CBDCs e Tokenização’ evidenciaram o quanto a escuta ativa e o diálogo entre reguladores, mercado e academia são essenciais para que o país continue trilhando um caminho de vanguarda. Muitos dos tópicos debatidos no evento devem inspirar ajustes em marcos regulatórios e impulsionar o desenvolvimento de políticas públicas mais alinhadas com a nova realidade digital”, explica.