Avanços digitais trazem mais precisão à rinoplastia

De acordo com o último relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética (ISAPS, em inglês), realizado em 2023, a rinoplastia é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo. O procedimento figura em quinto lugar no TOP 5 de mais realizados mundialmente, com mais de 1,1 milhão de operações.

Para o otorrinolaringologista especialista em cirurgia plástica da face, Dr. Maycon Baltazar, o levantamento confirma uma tendência que ele tem observado nos últimos anos. Segundo o profissional, a rinoplastia vai além da estética, representando uma busca pelo equilíbrio facial, harmonia e autoconfiança.

“Esse crescimento mundial reflete uma mudança de comportamento social, em que o cuidado com a aparência está diretamente associado ao bem-estar emocional e psicológico. No Brasil, especialmente, os pacientes buscam excelência nos resultados”, explica.

O médico também destaca que o avanço de tecnologias, como imagem 3D e realidade aumentada, tem ajudado os pacientes a visualizar os resultados antes do procedimento cirúrgico, o que é fundamental para alinhar expectativas e realidade.

“A possibilidade de visualização permite ao paciente enxergar, de maneira objetiva, as transformações faciais possíveis, resultando em decisões mais conscientes e seguras. Isso fortalece a relação de confiança entre paciente e cirurgião, aumentando a satisfação e reduzindo a ansiedade em relação aos resultados”, detalha.

A medicina estética tem evoluído para oferecer procedimentos cada vez mais personalizados, minimamente invasivos e com períodos de recuperação mais curtos. A combinação de tecnologias digitais de ponta, biomateriais compatíveis e técnicas cirúrgicas de precisão milimétrica representa o futuro da área.

“Hoje, a medicina estética adota protocolos anestésicos modernos e menos invasivos, que favorecem uma recuperação mais rápida, reduzindo edemas e desconfortos no pós-operatório. Esses avanços garantem não apenas maior segurança, mas também melhor qualidade no período de recuperação”, acrescenta o cirurgião.

Além disso, o acompanhamento digital revolucionou o pós-operatório, permitindo um contato mais próximo entre médico e paciente, com orientações personalizadas. Segundo o Dr. Maycon Baltazar, essa possibilidade de monitoramento remoto promove conforto, segurança emocional e evita deslocamentos desnecessários.

A busca pela naturalidade

Atualmente, a naturalidade se tornou um grande diferencial nas cirurgias faciais. “Hoje, um resultado impecável é aquele que harmoniza perfeitamente com os traços originais do paciente, valorizando sua identidade e realçando sua beleza de forma sutil e sofisticada. Esse conceito responde diretamente à expectativa de um público que deseja melhorar sem transformar radicalmente, preservando sua essência e elevando a autoestima”, afirma o especialista.

De acordo com o Dr. Maycon Baltazar, “pacientes que buscam resultados de excelência devem considerar a formação acadêmica sólida do profissional, sua experiência em casos complexos e refinados, referências no mercado e, principalmente, sua sensibilidade estética. Mais do que a técnica, o especialista ideal é aquele que compreende profundamente os objetivos do paciente, estabelecendo uma relação de confiança que garanta segurança e resultados à altura das expectativas mais elevadas".

Ele também ressalta que as chamadas rinoplastias secundárias e terciárias desempenham um papel importante na correção e aperfeiçoamento de procedimentos anteriores, seja para ajustar detalhes que não corresponderam plenamente às expectativas iniciais, seja para corrigir alterações surgidas com o tempo.

“Para garantir um resultado de excelência, é essencial compreender que cada rosto possui proporções únicas. Um planejamento personalizado permite respeitar e valorizar essas características individuais, alcançando uma harmonia natural, elegante e autêntica”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://mayconbaltazar.com.br/