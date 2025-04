Gulf Oil Brasil participa da FEIBANANA 2025

Para esta edição, a Gulf traz sua linha de insumos agrícolas. Entre os destaques está o Agefix E8, adjuvante emulsionável formulado com óleo mineral refinado e tensoativos que ajuda na otimização da aplicação de defensivos em cultivos como banana, citros, soja, milho e algodão. Já o OMA, é um óleo mineral de alta pureza que potencializa a ação de fungicidas e é amplamente utilizado no controle da Sigatoka Negra e Amarela na cultura da banana, com desempenho em aplicações aéreas, tratorizadas e costais. Completa o portfólio, o Argenfrut RV, defensivo à base de óleo mineral emulsionável, indicado para o controle de cochonilhas, ácaros, pulgões e os principais fungos da bananicultura, também com aplicação recomendada em culturas como citros, videiras e culturas de climas temperados.

Com essas soluções, a Gulf reforça sua atuação no apoio à produtividade agrícola e à adoção de práticas mais seguras e eficazes no campo.

Durante a feira, o público também poderá participar do Banana Fit, evento técnico organizado pela EMBRAPA Mandioca e Fruticultura. Realizado paralelamente à FEIBANANA, o encontro reúne especialistas para discutir desafios fitossanitários e propor soluções voltadas à sustentabilidade e rentabilidade na produção de bananas.

A presença da Gulf na FEIBANANA 2025 reafirma a determinação da marca em estreitar o relacionamento com produtores e especialistas do setor, e apoiar o avanço do agronegócio no país.

Serviço:

FEIBANANA 2025 / BANANA FIT

13 a 15 de maio de 2025

Centro de Eventos de Pariquera-Açu (Av. Olímpica, s/n, ao lado da Rod. Abílio Previdi SP226, Pariquera-Açu – SP)

Website: https://brasil.gulfoilltd.com/