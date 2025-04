Pearson apresenta IA para preparação de aulas de inglês

A Pearson (FTSE: PSON.L), empresa global de aprendizagem ao longo da vida, apresenta o Smart Lesson Generator, ferramenta impulsionada por inteligência artificial (IA) que cria, em segundos, materiais de aula de inglês alinhados ao currículo pedagógico, ajudando a reduzir a carga de trabalho e a aliviar a pressão sobre os educadores.

Um estudo da companhia constatou que 76% dos professores dedicam pelo menos uma hora de seu tempo livre por semana ao planejamento de aulas, com 43% dedicando mais de três horas.

O Smart Lesson Generator se propõe a reduzir significativamente essa carga, gerando atividades adequadas ao nível de ensino e seguindo objetivos de aprendizagem, tópicos e vocabulário específicos de cada professor. A ferramenta é ainda pautada pela Escala Global de Inglês (GSE) da Pearson, um padrão global de proficiência em inglês.

Enfrentando os desafios da IA ??na educação

O Smart Lesson Generator visa garantir que todas as atividades estejam alinhadas aos objetivos de aprendizagem do GSE, permitindo que professores e alunos acompanhem o progresso regularmente, ao longo da escala de proficiência.

Dessa forma, a ferramenta complementa o material didático existente da Pearson, possibilitando que os educadores criem conteúdo mais relevante dentro de seus planos de aula. Educadores que usam materiais de outras empresas também podem gerar atividades com base em tópicos e níveis selecionados.

“Como ex-professora, sei quanto tempo e energia são investidos na criação de aulas significativas”, disse Sharon Hague, presidente da Pearson English Language Learning. “Pesquisas mostram que 90% dos educadores ingressam na profissão para fazer a diferença na vida dos alunos, mas muitos dedicam mais da metade do seu tempo ao planejamento de aulas, o que é um obstáculo que precisa ser superado”.

“O Smart Lesson Generator foi projetado para fazer exatamente isso. Ele evita que os professores precisem vasculhar recursos infinitos, combinando a eficiência da IA ??com a experiência da Pearson em aprendizagem de idiomas. Em apenas alguns segundos, ele cria atividades adequadas ao nível de cada aluno, liberando os professores para concentrar seu tempo e habilidades onde mais importam: interagindo com os alunos e gerando impacto real na sala de aula”.

“O Smart Lesson Generator é como ter um assistente de ensino pessoal do futuro, mas aqui e agora. Ele oferece uma infinidade de ideias para os professores”, comentou Hebatallah Morsy, instrutora de inglês, consultora e formadora de professores.

“Além disso, ele auxilia nas atividades de avaliação formativa: busca garantir que as atividades sejam precisas — nem muito fáceis, nem muito difíceis, na medida certa. Tudo está alinhado com o currículo e pronto para ser executado”.

Aprendizagem impulsionada por IA

Segundo a Pearson, mais de 4.000 professores em todo o mundo já obtiveram acesso ao Smart Lesson Generator como um recurso da plataforma da empresa, com a expectativa de que mais educadores se beneficiem a cada mês ao longo do ano. A ferramenta reforça o compromisso da Pearson em integrar pedagogia com IA avançada.

Website: http://pearsonplc.com