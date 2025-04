Yakult patrocina Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação

A Yakult do Brasil foi uma das patrocinadoras do Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação – Troféu Maria Lenk, que reuniu atletas no Clube de Regatas Flamengo, no Rio de Janeiro, de 21 a 26 de abril. A competição é uma das mais tradicionais da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e de suas Federações Aquáticas Estaduais filiadas. Um dos pontos mais importantes foi a finalização da seletiva das 12 vagas para a Seleção Brasileira de Natação que vai para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Singapura, de 26 de julho a 3 de agosto.

A competição foi composta de 21 provas distribuídas pelas categorias femininas, masculinas e mistas. O Minas Tênis Clube (MG) ficou com a primeira colocação geral do Troféu Maria Lenk 2025, seguido pela Unisanta (Santos/SP) em segundo lugar e pelo Esporte Clube Pinheiros (SP), que fechou o pódio com o terceiro lugar. Entre os destaques estão os nadadores Guilherme Caribé, que fez o melhor tempo do mundo no ano, e Stephanie Balduccini, que quebrou o recorde sul-americano nos 100m livre – ambos da Unisanta.

O Troféu Maria Lenk também teve seletivas para o Campeonato Mundial de Natação Júnior da World Aquatics (AQUA), que será na Romênia de 19 a 24 de agosto; e para os Jogos Pan Americanos Júnior que serão realizados em Assunção, no Paraguai, de 10 a 14 de agosto. Além disso, os classificados poderão participar das Universíades, promovidas e organizadas pela Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) com os critérios de convocação pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

A Yakult, que é patrocinadora oficial da CBDA desde 2022, fez uma ação de degustação de leites fermentados e produtos destinados para atletas e Comissão Técnica durante todo o campeonato. “Queríamos aproveitar o Troféu Maria Lenk para oferecer aos atletas da natação produtos saudáveis, especialmente para a microbiota intestinal”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Parceria

O primeiro apoio institucional da Yakult do Brasil para a CBDA foi em março de 2022, quando a multinacional japonesa foi a patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Brasil. Naquele ano, a empresa também apoiou a competição que definiu a Seleção Brasileira da modalidade para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos e para o Campeonato Mundial Junior de Natação.

Em seguida, a multinacional firmou o contrato de patrocínio para os demais eventos, que foi renovado em 2023 e 2024. A marca Yakult fica estampada nas placas de publicidade, nos pódios e backdrops. “A natação é um esporte que proporciona uma excelente qualidade de vida para seus praticantes, assim como os produtos da marca comercializados em todo o mundo”, acentua o presidente da Yakult do Brasil. Desde 2005, a Yakult Honsha (matriz da empresa) também é a patrocinadora oficial da World Aquatics em seus principais eventos de natação.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br/