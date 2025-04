Imóveis na Flórida despertam interesse por segurança e valorização

O mercado imobiliário da Flórida tem chamado a atenção de brasileiros que buscam mais segurança, estabilidade e valorização patrimonial. Dados divulgados pela National Association of Realtors (NAR) indicam que o Brasil está entre os cinco países que mais compram imóveis nos Estados Unidos. Dentre os destinos preferidos, a Flórida lidera com mais de 20% das aquisições internacionais, impulsionada por fatores como clima ameno, qualidade de vida e ambiente econômico favorável.

Segundo levantamento da Florida Realtors, as regiões de Orlando, Miami e Tampa seguem entre as mais procuradas por compradores estrangeiros. A busca por propriedades de alto padrão tem crescido, especialmente entre famílias que desejam fixar residência nos EUA ou investidores interessados em dolarizar parte do patrimônio e diversificar seus ativos.

O consultor imobiliário Luis Campos, especializado em propriedades de alto padrão, explica que os motivos mais citados pelos brasileiros incluem segurança jurídica, valorização imobiliária e qualidade dos serviços públicos. “A estrutura das cidades da Flórida, aliada a um sistema educacional acessível e à boa oferta de saúde, torna o estado uma escolha frequente entre famílias que buscam uma nova etapa de vida no exterior”, afirma.

Luis Campos também destaca que o setor tem recebido atenção de investidores que buscam rentabilidade em imóveis destinados a aluguel por temporada ou de longo prazo. Segundo ele, o retorno sobre investimento em algumas regiões pode variar entre 5% e 8% ao ano, dependendo da localização e do perfil da propriedade.

Além da rentabilidade, a estabilidade do dólar e a proteção patrimonial oferecida pelo mercado americano são elementos decisivos para quem deseja investir fora do Brasil. Para André Duek, líder do Duek Lara Group, a tendência é que o interesse por imóveis nos Estados Unidos, especialmente na Flórida, se mantenha em alta ao longo dos próximos anos.

