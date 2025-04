Manpower abre 100 vagas de logística em Guarulhos

Atuando no mercado de Recursos Humanos, a empresa?ManpowerGroup Brasil, em parceria com a Shein, está contratando 100 funcionários para atuarem na área logística. Na busca por profissionais interessados em ingressar no mercado de trabalho, a organização abrange para todos os públicos, inclusive aqueles sem experiência anterior.



Para serem elegíveis às vagas de auxiliar logístico, é necessário possuir Ensino Fundamental completo e conhecimentos em técnicas de armazenamento e controle de estoque. A atuação é presencial em Guarulhos, e moradores de Itaquaquecetuba também podem se candidatar, pois há disponibilidade de fretado na região.



Como auxiliar de logística, o profissional será responsável por uma variedade de tarefas relacionadas ao controle de entrada e saída de mercadorias, coleta, conferência e separação de produtos, além de atividades de carga e descarga, armazenamento e controle de estoque.

Entre suas principais atribuições estão registrar movimentações para garantir precisão nos pedidos, receber e conferir os produtos assegurando sua integridade, realizar a carga e descarga de forma segura e eficiente, armazenar os itens em locais adequados para facilitar o acesso e preservar a qualidade, além de monitorar o estoque, mantendo os registros sempre atualizados para garantir a disponibilidade dos materiais.

A vaga oferece o salário compatível com o mercado, e entre os benefícios concedidos aos colaboradores estão: transporte fretado, refeitório no local e seguro de vida.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro, até dia 12 de maio, por meio do link: Vagas Guarulhos

Para mais informações sobre as posições, basta acessar: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

