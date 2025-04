Alta das dívidas reforça importância do planejamento

Manter a organização financeira tem se tornado um verdadeiro desafio para as famílias brasileiras. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelam que cerca de 78% das famílias do país iniciaram o ano com algum tipo de dívida — reflexo direto do aumento do custo de vida, da alta dos juros e da instabilidade econômica. Nesse cenário, a falta de planejamento para lidar com situações inesperadas pode comprometer ainda mais a saúde financeira de muitas famílias, especialmente em situações que impõe gastos elevados e inesperados, como no caso do falecimento de um ente querido.

A contratação de seguros, planos de saúde, planos funerários e outros serviços preventivos têm se mostrado uma alternativa eficaz para evitar o endividamento em momentos de crise. Um levantamento do Grupo Zelo aponta que, sem qualquer tipo de cobertura, os custos de uma cerimônia de despedida simples podem chegar ao valor de R$7 mil, pesando de forma significativa no orçamento de quem não se planejou para essa despesa.

“Além de proporcionar um momento de despedida digno, os planos funerários evitam que a família precise lidar com burocracias e gastos elevados em meio à dor da perda. Essa previsibilidade financeira permite que o orçamento familiar siga protegido, mesmo em situações tão delicadas”, explica Alessandro Oliveira, Diretor do Grupo Zelo.

Esse foi o caminho escolhido por Maria Aparecida Costa de Araújo, aposentada de 57 anos, que cuidava dos pais idosos e percebeu a importância de se preparar financeiramente para o futuro. Pouco tempo depois, em 2022, enfrentou a perda do pai e pôde contar com todo o suporte de um plano funerário em um dos momentos mais difíceis da sua vida.

“Eu não sabia o que fazer e poder contar com este serviço nos trouxe um alívio enorme, no aspecto financeiro e emocional. Desde então indico a todos, porque é um cuidado diferente e o valor cabe certinho no orçamento da família. Minha mãe, inclusive, pediu para ser cremada, e o plano já cobre esse desejo dela”, conta Maria Aparecida.

Benefícios em vida fortalecem o planejamento financeiro

Além da assistência funerária, as empresas de planos vêm investindo em parcerias para oferecer descontos aos clientes para usar ainda em vida. O Grupo Zelo, por exemplo, investe na expansão da DU, plataforma de benefícios que oferece descontos em produtos e serviços de mais de 4 mil empresas parceiras, com foco em saúde e bem-estar. Somente no primeiro trimestre de 2025, a Du já gerou aos associados do Grupo Zelo mais de R$ 1,5 milhões em descontos em serviços de saúde e bem-estar e uma variedade de outros produtos.

