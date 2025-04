DRC Pneus amplia operações no Brasil, anuncia fábrica e estreia na Agrishow 2025

A DRC Pneus, fabricante de pneus com sede no Vietnã e presença consolidada nos EUA, está intensificando sua atuação no Brasil com produção e distribuição próprias. Após 15 anos no país, operando por meio de um distribuidor, a marca dá um passo decisivo para a consolidação no mercado brasileiro e estreia sua participação na Agrishow 2025 — uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo — que acontece de 28 de abril a 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP).

Com produtos para caminhões, ônibus, veículos agrícolas e industriais, a DRC soma 50 anos de trajetória e comercializa cerca de 12 milhões de pneus por ano em mais de 50 países. Agora, com planos para instalar sua primeira fábrica no Brasil, a empresa pretende produzir 360 mil pneus anualmente no país, o que representará 25% do volume total global da marca para mercado TBR.

“O Brasil é estratégico para o crescimento da DRC. Com as atuais incongruências do mercado chinês e dos EUA, somadas ao aumento de tarifas, o Brasil larga na frente ao oferecer oportunidades sólidas, especialmente no segmento agrícola”, explica Marcelo Griebler, CEO da DRC Pneus Brasil. “Ter uma fábrica no Brasil vai representar a união da tecnologia global e eficiência local para atender o setor com qualidade e agilidade”, completa.

Outro destaque da marca é a parceria com a Shelby, conhecida pelos veículos de alto desempenho, o que reforça a versatilidade presente em sua linha de produtos — do agro ao automobilismo esportivo.

Agrishow 2025

A estreia da DRC na Agrishow 2025 representa um novo marco na expansão da marca no Brasil. Durante o evento, a empresa apresentará sua linha de pneus voltada aos segmentos agrícola e de transporte de carga, com destaque para os modelos D601, D722, D941 e D851 — desenvolvidos para alcançar alta performance, tração e durabilidade em terrenos exigentes.

Griebler fala sobre projeto de nova fábrica no Brasil, a representatividade para o setor e economia local ao citar dados da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP): “Hoje, cerca de 40% dos pneus vendidos no país são importados. Com produção nacional, queremos ampliar a competitividade do mercado e oferecer um produto robusto, adaptado à realidade do campo brasileiro”.

Com foco em tecnologia, sustentabilidade e resposta às demandas do agronegócio, a DRC chega com força renovada ao país e visa ser uma aliada para empresários do agronegócio e frotistas.

Os representantes comerciais da marca estarão no estande para atender os clientes e interessados nos produtos. O ambiente ainda conta com um serviço premium de atendimento com coquetel para receber os visitantes e no segundo dia da feira (29/04), o espaço será privilegiado com um show exclusivo do cantor Bruno Castro.

Para trazer a imersão para os presentes na Agrishow 2025, a área externa terá uma relíquia tradicional americana, o caminhão Peterbilt. O endereço da DRC Pneus dentro da Agrishow 2025 é: H20a.

Para mais informações, basta acessar: www.drc-pneus.com.br

Serviço: Agrishow 2025

Espaço: Estande DRC Pneus – Agrishow 2025

Data da feira: 28 de abril a 2 de maio

Horários: 8h às 18h

Endereço: Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Km 321 - Ribeirão Preto – SP

Cidade: Ribeirão Preto (SP)

Estande DRC Pneus: H20a

Website: http://www.drc-pneus.com.br