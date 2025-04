Parceria internacional de educação é anunciada no WebSummit

A Faculdade Sirius anuncia uma parceria estratégica com a Thunderbird School of Global Management, da Arizona State University (ASU), lançando oficialmente no Brasil a iniciativa global Najafi 100 Million Learners. A divulgação foi feita durante o Web Summit Rio, um dos principais eventos de tecnologia e inovação do mundo, que reuniu mais de 34 mil participantes. A apresentação oficial foi conduzida por Arnóbio Morelix, CEO e cofundador da Sirius Education.

Por meio da parceria, Sirius e ASU passam a oferecer conjuntamente o Bootcamp Global de Empreendedorismo e Inovação, com o objetivo de capacitar estudantes brasileiros com competências empreendedoras fundamentais para a economia digital. Os participantes que concluírem o programa com sucesso receberão dois certificados, emitidos pela Arizona State University e pela Faculdade Sirius. A previsão é que o bootcamp alcance 2 mil alunos brasileiros ao longo de 2025.

Além disso, a Sirius irá incorporar certificados internacionais reconhecidos da ASU aos seus próprios programas, ampliando ainda mais o valor acadêmico e a empregabilidade global dos seus egressos.

“Somos profundamente gratos à Faculdade Sirius por liderar essa iniciativa e reafirmar o compromisso de tornar a educação de qualidade acessível a todos”, afirma Charla Griffy-Brown, diretora-geral e reitora da Thunderbird. “Essa parceria representa uma oportunidade única de causar um impacto transformador na vida de milhares de pessoas, começando pelas suas próprias comunidades. Juntas, Sirius e ASU podem reduzir lacunas educacionais, fomentar a inovação e construir um futuro mais promissor para os aprendizes em todo o mundo.”

De acordo com Arnóbio Morelix, CEO da Faculdade Sirius, “esta parceria representa um marco importante para o Brasil e para a Sirius. Ao integrar certificações internacionalmente reconhecidas e padrões globais ao nosso portfólio, estamos preparando nossos alunos com as competências críticas exigidas pela nova economia orientada por inteligência artificial. Em conjunto com a ASU, ampliamos horizontes e estabelecemos um novo patamar de excelência educacional no país.”

A iniciativa Najafi 100 Million Learners é liderada pela Thunderbird e oferece programas educacionais on-line com foco em inovação e empreendedorismo, financiados por bolsas integrais, sem qualquer custo para os participantes, viabilizados por apoio filantrópico.

As pessoas que estiverem interessadas em participar do bootcamp podem se inscrever pelo site.

Website: https://faculdadesirius.edu.br/parceria-asu-e-faculdade-sirius/