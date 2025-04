Exposição Emilio Goeldi e as Aves Amazônicas chega em São José dos Campos

No dia 5 de junho, em celebração ao Dia do Meio Ambiente, São José dos Campos será palco da exposição "Emilio Goeldi e as Aves Amazônicas". Esta mostra é uma homenagem ao naturalista Dr. Emilio Goeldi (1859-1917), responsável pela catalogação destas aves amazônicas entre 1900 a 1906, demonstrando uma de suas muitas contribuições para a ciência e a conservação da biodiversidade amazônica.

Esta exposição é uma oportunidade para todos os públicos que apreciam a natureza, a arte e ciência. Com o objetivo de proporcionar uma experiência inédita através da Realidade Aumentada, a mostra busca reforçar a necessidade de preservar os biomas brasileiros e valorizar o trabalho de pesquisadores que dedicam suas vidas à proteção da biodiversidade.

Segundo a curadora da exposição Lani Goeldi, bisneta de Emilio Goeldi: "As aves desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico da Floresta Amazônica, elas atuam como dispersoras de sementes, polinizadoras e predadoras naturais de insetos, contribuindo para a regeneração e saúde dos ecossistemas, e esta exposição visa oferecer uma experiência interativa e educativa".

Os objetivos da exposição estão pautados na educação ambiental, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação das aves e do ecossistema amazônico, a valorização da cultura científica, destacando o legado do Emilio Goeldi e sua influência nas ciências naturais do Brasil, e a interação com o público, oferecendo uma experiência interativa e educativa, com tecnologia de realidade aumentada relacionada à fauna e à flora amazônica.

