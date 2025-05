PUMA lança o podcast Go Wild, com representantes e porta-vozes da marca que inspiraram e redefiniram o esporte

A empresa esportiva mundial PUMA lançou o podcast “Go Wild”, ampliando e reforçando ainda mais sua filosofia Go Wild. Os episódios iniciais são apresentados por Colin Jackson, lenda britânica das corridas de 100 e 60 metros com barreiras, e contarão com entrevistas íntimas com um grupo de embaixadores e embaixatrizes, atletas e influencers de alto nível associadosàPUMA – também conhecidos como “The PUMA Wild Ones” – que incorporam a filosofia Go Wild da PUMA, redefinindo sem medo seus campos no esporte.

O primeiro episódio começa com uma conversa interessante entre Colin Jackson e o homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, em uma entrevista de 30 minutos. As pessoas podem esperar um bate-papo animado e divertido, mergulhando em momentos de triunfo, picos emocionais e avanços que definiram a extraordinária carreira de Bolt, incluindo a superação de situações difíceis, como a infame desqualificação de 2011.

O podcast “Go Wild” aborda tanto o esporte quanto o estilo de vida, com conversas baseadas na autenticidade, coragem e autoexpressão. Por meio dessas histórias, a PUMA pretende se conectar com seu público em um nível mais profundo, abraçando as aspirações de uma nova geração.

Julie Legrand, diretora sênior global de Estratégia da Marca e Comunicação da PUMA, afirmou: “O lançamento de nosso novo podcast ‘Go Wild’ permite que nosso público conheça melhor o DNA da marca PUMA, contado através das lentes de pessoas inspiradoras que realmente incorporam a filosofia da PUMA. Na PUMA, queremos promover as pessoas que têm a coragem de ser elas mesmas, e este primeiro episódio com Usain Bolt faz isso com perfeição. Com os bate-papos íntimos do podcast, nosso objetivo é inspirar uma nova geração a abraçar a ousadia, a autenticidade e a autoexpressão”.

Após o lançamento (em março) da maior campanha mundial da marca PUMA feita até hoje – que defende o valor próprio e a alegria do esporte –, o podcast “Go Wild” mergulha fundo nas jornadas pessoais de quem incorporou essa filosofia.

Os episódios farão parte de uma série de conteúdo Go Wild mais ampla da PUMA, que lançará vídeos de perfil sobre figuras notáveis do esporte e da cultura, juntamente com conteúdo dos principais eventos esportivos internacionais deste ano, como é o caso da Maratona de Boston e do Campeonato Europeu de Futebol Feminino.

Para assistir ao primeiro episódio completo do podcast “Go Wild” com Colin Jackson e Usain Bolt, acesse aqui. Para saber mais sobre a campanha mundial da marca Go Wild, acesse www.puma.com ou acompanhe nossa jornada nas mídias sociais @PUMA.

