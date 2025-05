KnowBe4 nomeia Bryan Palma como presidente e CEO

A KnowBe4, a plataforma de cibersegurança de renome mundial, que lida de forma abrangente com a gestão de riscos humanos, anunciou que o veterano do setor de cibersegurança, Bryan Palma, foi nomeado para ser o presidente e o diretor-executivo da KnowBe4, em vigor a partir de 5 de maio. O fundador da KnowBe4 e atual diretor-executivo, Stu Sjouwerman, fez a transição para o cargo de presidente-executivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250429897923/pt/

Bryan Palma President and CEO of KnowBe4

Palma é um executivo da área de tecnologia altamente conceituado, com mais de vinte e cinco anos de experiência e um histórico comprovado de expansão de empresas globais de tecnologia, promovendo o crescimento lucrativo, melhorando a experiência do cliente e proporcionando agilidade operacional. Mais recentemente, ele atuou como diretor-executivo da Trellix, líder multibilionária no mercado de cibersegurança, formada pela fusão da FireEye e da McAfee Enterprise. Antes de ingressar na Trellix, ele orientou algumas das principais empresas do mundo por meio de transformações tecnológicas e empresariais essenciais, incluindo a Cisco, Boeing, EDS, PepsiCo e o Serviço Secreto dos EUA. Palma possui mestrado em administração de empresas pela Fuqua School of Business da Duke University, mestrado em educação pela University of Maryland e bacharelado em artes pela Universidade de Richmond. Palma exerce funções no Comitê Consultivo de Telecomunicações de Segurança Nacional do Presidente e no conselho de administração da CloudBees.

“A KnowBe4 é uma empresa de extrema relevância no ecossistema de cibersegurança e está na vanguarda da gestão de riscos humanos e da inteligência artificial”, disse Palma. “É uma honra para mim ingressar na empresa em um momento tão relevante e potencializar a posição de liderança conquistada por Stu e sua equipe. Estou ansioso para atender aos nossos clientes globais e me chamar orgulhosamente de Knowster.”

O presidente-executivo, Stu Sjouwerman, fundou a KnowBe4 há mais de quinze anos. Nas últimas duas décadas, liderou a empresa em diversas rodadas de financiamento de capital de risco, executou aquisições estratégicas relevantes, liderou com êxito uma oferta pública e fez com que a KnowBe4 crescesse para atender mais de 70.000 clientes.

Sjouwerman disse: “Como fundador da KnowBe4, sou grato por poder contribuir para a criação de uma nova categoria de mercado voltada para a gestão de riscos humanos e deixo com confiança a KnowBe4 nas mãos competentes de Bryan”. Como presidente-executivo, Sjouwerman será o responsável por orientar a inovação em inteligência artificial da KnowBe4 e trabalhará em estreita colaboração com Palma na transição.

Para mais informações sobre a KnowBe4, acesse www.knowbe4.com.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita as forças de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações ao redor do mundo, a KnowBe4 ajuda a reforçar a cultura de segurança e a gerenciar riscos humanos. A KnowBe4 oferece uma plataforma completa de primeira categoria orientada por IA para Gestão de Riscos Humanos, criando uma camada de defesa adaptável que fortalece o comportamento do usuário contra as mais recentes ameaçasàsegurança cibernética. A plataforma HRM+ inclui módulos para treinamento de conscientização e conformidade, segurança de e-mails em nuvem, formação em tempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defesa de IA e muito mais. Como a única plataforma de segurança mundial deste tipo, a KnowBe4 utiliza conteúdo, ferramentas e técnicas de proteção de segurança cibernética personalizados e relevantes para mobilizar forças de trabalho a se transformarem da maior superfície de ataque ao maior ativo de uma organização.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250429897923/pt/

Contato com a mídia:

Kathy Wattman

Vice-presidente sênior de Relações Públicas

kathyw@knowbe4.com

727-474-9950