Crescimento do varejo aquece busca por armazenagem urbana

O ano de 2024 foi marcado por um desempenho robusto nos setores de varejo e atacado no Brasil. Segundo dados do IBGE, o comércio varejista cresceu 4,7%, alcançando o melhor resultado desde 2012. Paralelamente, o setor atacadista distribuidor acumulou crescimento de 7,2% no mesmo período, conforme levantamento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD).

Esse cenário de expansão tem gerado desafios logísticos para empresas que buscam atender à crescente demanda de forma eficiente. Em São Paulo, a GoodStorage tem observado um aumento na procura por soluções de armazenagem urbana, como self storage e galpões logísticos, que oferecem flexibilidade e proximidade aos centros de consumo.?

Thiago Cordeiro, CEO da GoodStorage, destaca que o crescimento dos setores de varejo e atacado tem pressionado a capacidade logística das empresas, especialmente em períodos de alta demanda. Para o empresário, a tendência de descentralização dos estoques e a busca por soluções logísticas mais ágeis acompanham as mudanças no comportamento do consumidor e exigem que as empresas se adaptem constantemente a um mercado em evolução.



“A GoodStorage atua como uma das principais empresas brasileiras no segmento de infraestrutura para logística urbana no Brasil, com soluções que vão muito além de galpões. Desenvolvemos condomínios logísticos que combinam segurança, compartilhamento de custos e benefícios voltados ao bem-estar dos locatários como refeitórios e áreas comuns. Nosso foco não está na operação logística direta, mas em oferecer a infraestrutura ideal para que nossos locatários otimizem suas cadeias de suprimentos. Isso inclui trabalhar lado a lado com fornecedores e stakeholders para criar soluções que impactem positivamente o centro urbano”, afirma Thiago.

A empresa, que atua principalmente na cidade de São Paulo, conta com 65 unidades de self storage e galpões urbanos, totalizando mais de 400 mil m² de área de armazenagem locável. Esses espaços são utilizados por uma variedade de clientes, desde pessoas físicas e pequenos empreendedores até grandes indústrias de bens duráveis, que buscam otimizar suas cadeias de suprimentos. De acordo com a Associação Brasileira de Self Storage (ASBRASS), o setor tem apresentado crescimento contínuo e consistente desde 2020, consolidando o self storage como uma realidade cada vez mais integrada à dinâmica urbana.

“Na GoodStorage, a gente acredita que armazenar não é apenas guardar: é transformar a maneira como as pessoas vivem, trabalham e se conectam com as cidades. Por isso, seguimos investindo em localizações estratégicas e tecnologia de ponta, acompanhando de perto essa transformação que está remodelando os espaços urbanos e suas rotinas. Desenhar um futuro mais promissor também passa por reavaliar onde e como guardamos o que faz a cidade funcionar”, finaliza o CEO.

Sobre a GoodStorage

Fundada em 2013, a GoodStorage é especializada em soluções de armazenagem urbana, oferecendo unidades de self storage e galpões logísticos em São Paulo. Com foco em flexibilidade e segurança, a empresa atende tanto pessoas físicas quanto jurídicas, auxiliando na otimização de processos logísticos e na gestão de espaços.

Website: https://goodstorage.com.br/