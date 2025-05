IA reformula implementações do Salesforce no Brasil

O uso de IA em implantações do Salesforce se tornou uma grande tendência no Brasil, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners de 2024 para o Brasil constata que muitas empresas no Brasil estão integrando IA aos ambientes Salesforce, mais comumente para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional. A IA está aprimorando funções como codificação, testes, hiperpersonalização da experiência do cliente e serviços gerenciados para encontrar e corrigir erros de software. Frequentemente, com a ajuda de fornecedores de serviços, as empresas estão avaliando ou adotando as ferramentas de IA generativa Einstein e de IA agêntica Agentforce da Salesforce, bem como tecnologias de outros fornecedores.

“As empresas brasileiras estão aprendendo a usar IA com o Salesforce para obter novos insights e vantagem competitiva”, disse Bill Huber, sócio de plataformas e soluções digitais da ISG. “Em muitos casos, os fornecedores de serviços entregam conhecimento e ferramentas essenciais para tornar isso possível.”

O Agentforce, lançado em 2024, cria agentes autônomos que realizam tarefas complexas sem intervenção humana. Isso tem grande potencial para projetos como a automação de call centers de atendimento ao cliente, afirma o ISG. A Salesforce cobra dos clientes do Agentforce por conversa, e não por usuário. As empresas estão avaliando os custos e os recursos do Agentforce, que está disponível no Brasil em uma versão de produção em inglês e uma versão beta em português.

À medida que a IA é integrada às implementações do Salesforce, as empresas brasileiras enfrentam ambientes de TI cada vez mais complexos e um número crescente de soluções, modelos e aplicativos para escolher, afirma o ISG. Desempenho, personalização e custo podem influenciar essas escolhas. As empresas estão recorrendo ao ecossistema Salesforce em busca de serviços de consultoria para ajudá-las a decidir onde usar a IA, quais soluções de IA melhor atendem às suas necessidades e quais ganhos de produtividade esperar.

Um número crescente de empresas, especialmente em mercados emergentes como o Brasil, também busca serviços de gerenciamento de licenças para ajudá-las a navegar pelas complexidades dos ambientes multinuvem do Salesforce, afirma o ISG. Eles esperam que os fornecedores monitorem ativamente o uso das licenças para evitar despesas desnecessárias e proponham mudanças que minimizem seus custos.

“As possibilidades crescentes do Salesforce podem levar a uma maior complexidade e a novas considerações de custo”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “As empresas brasileiras estão abordando os projetos do Salesforce com cautela, buscando orientação em parcerias com os principais fornecedores de serviços.”

Além disso, espera-se que a Salesforce Customer Data Platform (CDP) Cloud desempenhe um papel fundamental nas implementações de IA da Salesforce no Brasil, afirma o relatório. A plataforma coleta e armazena dados de clientes, ajudando as empresas a garantir que tenham dados acessíveis e de alta qualidade para alimentar mecanismos de IA, gerando insights e personalização do cliente.

O relatório também examina outras tendências do ecossistema Salesforce no Brasil, incluindo uma onda de aquisições de fornecedores e a integração da Marketing Cloud pela Salesforce em sua estrutura de nuvem principal.

Para mais insights sobre os desafios relacionados ao Salesforce enfrentados pelas empresas brasileiras, além dos conselhos do ISG para enfrentá-los, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners de 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 41 fornecedores em seis quadrantes: AI-powered Multicloud Implementation Services — Large Enterprises, Implementation Services for Core Clouds and AI Agents — Midmarket, Implementation Services for Marketing and Commerce with AI Enablement, Managed Application Services — Large Enterprises, Managed Application Services — Midmarket e Implementation Services for Industry Clouds.

O relatório aponta Accenture, Everymind e OSF Digital como Líderes em quatro quadrantes cada, e Deloitte como Líder em três quadrantes. Ele aponta atile.digital, BRQ, GFT, Globant, iSmartBlue, JFOX, Sottelli, SYS4B e Valtech como Líderes em dois quadrantes cada. Cadastra, Capgemini, enext, Infosys, LEOO, match.mt e NTT DATA são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a NTT DATA e a Visum Digital foram nomeadas como Rising Stars — empresas com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" segundo a definição do ISG — em dois quadrantes cada. O relatório nomeia a Gentrop e a HCLTech como Rising Stars em um quadrante cada.

Uma versão personalizada do relatório está disponível em atile.digital.

Na área de experiência do cliente, a HCLTech foi nomeada ISG CX Star Performer global em 2024 entre os parceiros do ecossistema Salesforce. A HCLTech obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens™ Salesforce Ecosystem Partners de 2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

